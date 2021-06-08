Son dakika! BARTIN-TERS ŞERİDE GİREN CİP, JANDARMA ARACIYLA ÇARPIŞTI: 2'Sİ ASKER 4 YARALI
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Son dakika! BARTIN-TERS ŞERİDE GİREN CİP, JANDARMA ARACIYLA ÇARPIŞTI: 2'Sİ ASKER 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... BARTIN'ın Amasra ilçesinde ters şeride giren cip ile jandarma aracının kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si asker 4 kişi yaralandı.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde ters şeride giren cip ile jandarma aracının kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si asker 4 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, Amasra Çakraz yolunda meydana geldi. Bartın istikametine ters şeride giren Mevlüt D. yönetimindeki 74 BR 008 plaka cip, karşı yönden gelen 74 JA 042 plakalı Amasra İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timi aracı ile kafa kafaya çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Kazada cip sürücüsü Mevlüt D. ve yanında bulunan Hayrettin I. ile jandarma aracında bulunan sürücü Uzman Çavuş İ.N. ile Uzman Çavuş A.Y. yaralandı. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 yaralı tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika! BARTIN-TERS ŞERİDE GİREN CİP, JANDARMA ARACIYLA ÇARPIŞTI: 2'Sİ ASKER 4 YARALI
Son dakika! BARTIN-TERS ŞERİDE GİREN CİP, JANDARMA ARACIYLA ÇARPIŞTI: 2'Sİ ASKER 4 YARALI
Son dakika! BARTIN-TERS ŞERİDE GİREN CİP, JANDARMA ARACIYLA ÇARPIŞTI: 2'Sİ ASKER 4 YARALI
Son dakika! BARTIN-TERS ŞERİDE GİREN CİP, JANDARMA ARACIYLA ÇARPIŞTI: 2'Sİ ASKER 4 YARALI
Son dakika! BARTIN-TERS ŞERİDE GİREN CİP, JANDARMA ARACIYLA ÇARPIŞTI: 2'Sİ ASKER 4 YARALI
Son dakika! BARTIN-TERS ŞERİDE GİREN CİP, JANDARMA ARACIYLA ÇARPIŞTI: 2'Sİ ASKER 4 YARALI
Son dakika! BARTIN-TERS ŞERİDE GİREN CİP, JANDARMA ARACIYLA ÇARPIŞTI: 2'Sİ ASKER 4 YARALI
Son dakika! BARTIN-TERS ŞERİDE GİREN CİP, JANDARMA ARACIYLA ÇARPIŞTI: 2'Sİ ASKER 4 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika! BARTIN-TERS ŞERİDE GİREN CİP, JANDARMA ARACIYLA ÇARPIŞTI: 2'Sİ ASKER 4 YARALI - Haberler
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