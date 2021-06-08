Ters şeride giren cip jandarma aracına çarptı: 2'si jandarma 4 yaralı
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Ters şeride giren cip jandarma aracına çarptı: 2'si jandarma 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bartın'da meydana gelen trafik kazasında bölünmüş yolda ters şeride giren cip karşı yönden gelen Jandarma Trafik Timi aracıyla çarpıştı.

Bartın'da meydana gelen trafik kazasında bölünmüş yolda ters şeride giren cip karşı yönden gelen Jandarma Trafik Timi aracıyla çarpıştı. Kazada 2'si uzman çavuş 4 kişi yaralandı.

Kaza Bartın Kurucaşile karayolunun Çakraz tepesi mevkiinde geldi. Edinilen bilgilere göre Kurucaşile'den Bartın istikametine seyir halinde olan M.D. yönetimindeki 74 BR 008 plakalı cip bölünmüş yolda ters şeride girerek karşı yönden gelen Jandarma Trafik Timi aracı ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Jandarma Trafik Timi aracında bulunan Amasra Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Uzman Çavuş İ.N. ve Uzman Çavuş A.Y. ile cip sürücüsü M.D. ve cipte yolcu olarak bulunan H.İ. yaralandı.

Yaralılar 112 ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - BARTIN

Ters şeride giren cip jandarma aracına çarptı: 2'si jandarma 4 yaralı
Ters şeride giren cip jandarma aracına çarptı: 2'si jandarma 4 yaralı
Ters şeride giren cip jandarma aracına çarptı: 2'si jandarma 4 yaralı
Ters şeride giren cip jandarma aracına çarptı: 2'si jandarma 4 yaralı
Ters şeride giren cip jandarma aracına çarptı: 2'si jandarma 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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