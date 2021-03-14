Ters şeride giren bisikletli: "Motorlu araç olmayınca ceza yemem bununla"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ters şeride giren bisikletli: "Motorlu araç olmayınca ceza yemem bununla"

14.03.2021 17:08 | Son Güncelleme: 14.03.2021 17:14
Ters şeride giren bisikletli:

Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama yapan trafik polislerine ters şeritte giderken yakalanan bisiklet sürücüsünün kendisini uyaran polislere, "Motorlu araç olmayınca ben de ceza yemem bununla" demesi gülümsetti.

Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama yapan trafik polislerine ters şeritte giderken yakalanan bisiklet sürücüsünün kendisini uyaran polislere, "Motorlu araç olmayınca ben de ceza yemem bununla" demesi gülümsetti.

Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, cadde üzerinde ters şeritte seyreden bisikleti fark ederek sürücüsünü durdurdu. Sokağa çıkma muafiyet belgesi kontrol edilen sürücü Recep Oymak'ın (26) muaf olduğu ve işten geldiği tespit edilirken, polis ekipleri sürücüyü ters şeritten gitmemesi konusunda uyardı. Trafik polisinin sorularını cevaplayan bisiklet sürücüsü ile polis memurunun diyaloğu herkesi gülümsetirken, kendisine ismi sorulan bisiklet sürücüsü, "Yazıyor zaten orada, işten geliyorum" diye cevap verdi. Polisin ters yoldan gitmemesi gerektiği uyarısında bulunduğu genç, "Motorlu araç olmayınca bende ceza yemem bununla" diye hem kendisi güldü hem de polis memurlarını güldürdü. Genç daha sonra kontrol noktasından ayrıldı. - AKSARAY

Ters şeride giren bisikletli: 'Motorlu araç olmayınca ceza yemem bununla'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Akif Ersoy Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Cem Yılmaz Demet Akbağ Birol Güven Rasim Öztekin
Spor Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ters şeride giren bisikletli: "Motorlu araç olmayınca ceza yemem bununla" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 17:14:49. #1.15#
title