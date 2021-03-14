Ters şeride giren at arabası korkuttu

İstanbul-Çanakkale yolunun Tekirdağ mevkiinde ters şeride giren at arabası sürücüsü paniğe neden oldu.

İstanbul-Çanakkale yolunun Tekirdağ mevkiinde ters şeride giren at arabası sürücüsü paniğe neden oldu.

İstanbul - Çanakkale yolunun Tekirdağ kesiminde bir at arabası sürücüsü ters şeritten yola girerek emniyet şeridinde ilerlemeye başladı. Ters şeritten bir süre ilerleyen at arabası yolda seyir halinde bulunan sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Kazaya davetiye çıkaran umursamaz sürücü, çevreden geçen diğer sürücülerin hiçbir uyarısını dahi dikkate almadan yoluna devam etti.

Paniğe neden olan at arabası sürücüsü bir süre sonra ters şeritteki yoldan çıkarak gözlerden kayboldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı