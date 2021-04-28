Ters şeride girdi, karşıdan gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Ters şeride girdi, karşıdan gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı Sivas'ın en işlek caddesi olan İnönü bulvarında 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı Sivas'ın en işlek caddesi olan İnönü bulvarında 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.