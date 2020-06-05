Ters rüzgarla düşen yamaç paraşütçüsü yaralandı DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, yamaç paraşütü yaparken ters rüzgara kapılarak yere düşen M.K. (42) yaralandı.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, yamaç paraşütü yaparken ters rüzgara kapılarak yere düşen M.K. (42) yaralandı.

Kavaklı Mahallesi'nde M.K., yamaç paraşütüyle atlayış yapmak üzere sabah saatlerinde Beserek Tepesi'ne çıktı. Buradan atlayış yapan M.K., paraşütünün ters rüzgara kapılması sonucu düştü. Köylülerin haber vermesi üzerine İncehıdır Jandarma Karakol Komutanlığı ve sağlık ekipleri M.K.'ye ilk müdahalede bulundu. Ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan M.K.'nin vücudunun çeşitli yerlerinden kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin ise bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: DHA