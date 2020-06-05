Ters rüzgarla düşen yamaç paraşütçüsü yaralandı
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Ters rüzgarla düşen yamaç paraşütçüsü yaralandı

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, yamaç paraşütü yaparken ters rüzgara kapılarak yere düşen M.K. (42) yaralandı.

Ters rüzgarla düşen yamaç paraşütçüsü yaralandı
05.06.2020 12:37 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:40

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, yamaç paraşütü yaparken ters rüzgara kapılarak yere düşen M.K. (42) yaralandı.

Kavaklı Mahallesi'nde M.K., yamaç paraşütüyle atlayış yapmak üzere sabah saatlerinde Beserek Tepesi'ne çıktı. Buradan atlayış yapan M.K., paraşütünün ters rüzgara kapılması sonucu düştü. Köylülerin haber vermesi üzerine İncehıdır Jandarma Karakol Komutanlığı ve sağlık ekipleri M.K.'ye ilk müdahalede bulundu. Ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan M.K.'nin vücudunun çeşitli yerlerinden kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin ise bulunmadığı belirtildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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