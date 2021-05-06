Ters lalelerin görsel şöleni bitti
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Ters lalelerin görsel şöleni bitti

İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ - Haberler | Yerel

Ters lalelerin görsel şöleni bitti 15 gülük ömürleri olan ters laleler, görsel şölenlerini sunduktan sonra bir dahaki seneye açmak üzere solmaya başladı İlkbaharda Anadolu'nun dağlık bölgelerinde yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ve 15 gülük ömürleri olan ters laleler,...

Ters lalelerin görsel şöleni bitti

15 gülük ömürleri olan ters laleler, görsel şölenlerini sunduktan sonra bir dahaki seneye açmak üzere solmaya başladı

VAN - İlkbaharda Anadolu'nun dağlık bölgelerinde yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ve 15 gülük ömürleri olan ters laleler, görsel şölenlerini sunduktan sonra bir dahaki seneye açmak üzere solmaya başladı.

Zor ve çetin geçen kış mevsiminin sona erdiğinin habercisi olarak çiçek açan ters laleler, 15 günlük ömürleriyle görsel şölen sunuyor. Deniz seviyesinden 1800 rakımlı bölgelerde çiçek açan ters laleler, birçok fotoğraf sanatçısı ve doğaseverin ilgi odağı oldu. Ters laleleri görüntüleyebilmek için zorlu tepeyi tırmanan ziyaretçiler, birbirinden güzel kareler kaydetti. Özellikle Van'ın Gevaş ilçesindeki Dilmetaş ve Aydınocağı mahallesi ile Bahçesaray'ın Doğanyayla (Arvas) Mahallesinde doğal şekliyle yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" adı verilen ters laleler, büyüleyici güzellikleriyle yörenin tanıtımında önemli yer tutuyor. Birçok inanış ve kültürde efsanelere konu olan ters lalelerin yoğun yetiştiği mahallede, korona virüs tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanmadan dolayı vatandaşların evlerinde kalmasıyla ziyaretçi sayısı önemli oranda azaldı. 15 gülük ömürleri olan ters laleler, görsel şölenlerini sunduktan sonra bir dahaki seneye açmak üzere solmaya başladı.

"Ters lale"

Hüznün sembolü olarak bilinen en eski süs bitkisi olan ters lale, soğanlı bitkiler familyasından. 19. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı topraklarına has bir çiçek olarak kaldı. Ters lale, Anadolu coğrafyasına ait endemik bir tür. 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesinin k bendine göre bu laleden bir tane koparan kişiye ise 80 bin 465 TL idari para cezası kesiliyor.

Ters lalelerin görsel şöleni bitti
Ters lalelerin görsel şöleni bitti
Ters lalelerin görsel şöleni bitti
Ters lalelerin görsel şöleni bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ

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