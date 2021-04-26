Ters laleler etkileyici güzellikleriyle ilgi odağı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ters laleler etkileyici güzellikleriyle ilgi odağı oldu

Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Kültür Sanat

Van'ın Gevaş ilçesindeki Dilmetaş Mahallesi'nde yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" adı verilen ters laleler ilgi odağı oldu.

Van'ın Gevaş ilçesindeki Dilmetaş Mahallesi'nde yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" adı verilen ters laleler ilgi odağı oldu.

Birçok inanış ve kültürde efsanelere konu olan ters lalelerin yoğun yetiştiği mahalle, bugünlerde ziyaretçi akınına uğruyor.

Fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği laleler, yöre halkının da beğenisini topluyor.

Kırmızı, sarı ve bordo renkleriyle çiçek açtıkları bölgelerde adeta renk cümbüşü oluşturan laleler yörenin tanıtımına da katkı sağlıyor.

Doğasever Aziz Saydut, AA muhabirine, her yıl onlarca kişinin ters laleleri görmek için kente geldiğini söyledi.

Lalelerin turizm potansiyeli olan önemli bir değer olduğunu anlatan Saydut, şunları kaydetti:

"Ters lalelerin ömrü çok az. Hüznün çiçeği olarak bilinen bu laleler bulundukları yerlerde inanılmaz bir manzara sunuyor ziyaretçilere. Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'na karşı mavi ve yeşilin bütün tonlarını görmek mümkün. Belki de baharın uyanışını en iyi burada görebiliyoruz. Yolu Van'a düşenlerin mutlaka uğraması gereken bir yer."

Ters laleleri görmeye gelen Ercan Ulutaş da "Burası turizm açısından çok önemli bir yer. Her yıl binlerce insan buraya geliyor. Salgın nedeniyle bu yıl dışarıdan gelen olmadı ama yöre halkı bu fırsatı kaçırmıyor. Buraya gelenler, bu güzelliğe tanıklık edebiliyor. Ters laleler önemli bir değer, bunun korunması gerekiyor." dedi.

Ters laleler etkileyici güzellikleriyle ilgi odağı oldu
Ters laleler etkileyici güzellikleriyle ilgi odağı oldu
Ters laleler etkileyici güzellikleriyle ilgi odağı oldu
Ters laleler etkileyici güzellikleriyle ilgi odağı oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Vedat Bilgin Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Ebru Şallı Burak Sergen Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Fırat Aydınus Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Kripto Paralar Adana Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ters laleler etkileyici güzellikleriyle ilgi odağı oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 10:41:05. #1.14#

title