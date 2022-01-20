Ters kelepçeye 10 bin TL tazminat

İZMİR (DHA) - İZMİR Adliyesi'nde 2 polis tarafından ters kelepçe yapılan eski emniyet müdürü ve avukat Emrullah Aksakal (53), açtığı tazminat davasını kazandı. Ters kelepçenin orantısız ve hukuka aykırı olduğuna hükmeden mahkeme heyeti, Aksakal'a 10 bin lira ödenmesine karar verdi.

Olay, 17 Haziran 2020'de İzmir Adliyesi'nde meydana geldi. 'Kapı değişti' diyen özel güvenlik görevlisi, avukat Emrullah Aksakal'ı adliyeye almadı. Çıkan tartışmaya, adliye karakolunda görevli polis memurları İ.K. ve O.D., müdahale etti. Emekli emniyet müdürü olan avukat Aksakal'a ters kelepçe takıldı. Aksakal, güvenlik kameralarına da yansıyan olayı, yargıya taşıdı. Aksakal, İ.K., O.D. ve güvenlik görevlisinden şikayetçi olarak tazminat davası açtı.

Polis memurlarına mukavemet göstermemiş olmasına rağmen ters kelepçe yapıldığını belirten Aksakal, "Orada çalışan kolluk görevlileri beni tanıyabilirdi. Mesleki polisin bunu bilmemesi hata. İki kişilerdi ve olayı daha soğukkanlı bir şekilde değerlendirebilirlerdi. Ayrıca elimde avukat kimliğim var. Avukat aranamaz ama önce üst araması da yapabilirlerdi. Tüm amaç beni rencide etmekti. En iyi polis, vatandaşa varlığını hissettirmeden görevini yapandır. Tavırları çok yanlıştı. Umarım, gereken dersler çıkarılmıştır. Ben hiçbir şekilde memurla tartışmam. Olayda da mukavemet göstermedim. Görüntülerde de bu açıkça görülüyor" diye konuştu.