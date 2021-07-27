Ters ev ziyaretçi akınına uğradı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ters ev ziyaretçi akınına uğradı

Ters ev ziyaretçi akınına uğradı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan ters ev Kurban Bayramında ziyaretçi akınına uğradı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan ters ev Kurban Bayramında ziyaretçi akınına uğradı. Kemer Belediyesinin Atatürk Parkı Projesi kapsamında park alanına inşa edilen ve açıldığı günden bu yana büyük ilgi gören ters evde Kurban Bayramında da yoğunluk oluştu. Kurban Bayramı tatili için Kemer'e gelen birçok yerli ve yabancı misafir, Kemer Villa adıyla hizmet veren ters evi gezdi.

Farklı simetri algısı ile ziyaret edenlerin başını döndüren ters evi Kurban Bayramında 117 yabancı, 924 yerli misafir olmak üzere toplam bin 41 kişi ziyaret etti.

Her şeyin ters inşa edildiği ve koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaret edilebilen ter ev, özellikle fotoğraf tutkunları başta olmak üzere ters evin iç mimarisini de merak edenlerin uğrak yeri oldu.

Kurban Bayramında ters evi ziyaret eden misafirler, tavan ve çatının yerde, yerde olması gerekenlerin ise tavanda olması ile eğlenceli fotoğraflar çekti. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer'e yeni bir soluk kazandıran Atatürk Parkı projesi kapsamında park içerisine yaptıkları ters evin açıldığı günden bu yana büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Ters evin Kurban Bayramı tatilinde de yoğun şekilde misafir ağırladığını belirten Başkan Topaloğlu, "Arife günü dahil olmak üzere Kurban Bayramında bin 41 kişi ters evi ziyaret etti. Bunların 117'si yabancı, 924'ü yerli misafir. Bunun yanı sıra tersi evi açıldığı günden itibaren ziyaret edenlerin sayısı da 3 bin 869. Her şeyin tepetaklak olduğu bu evde mimari ve simetrik yapılar insanların başını döndürüyor. Turizme büyük katkı sağlıyoruz. Halkımıza ve Kemerimize katkı sağlamaya devam edeceğiz." diye konuştu. - ANTALYA

Ters ev ziyaretçi akınına uğradı
Ters ev ziyaretçi akınına uğradı
Ters ev ziyaretçi akınına uğradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kurbanlık boğanın saldırısında öldü, o anlar kamerada
Kurbanlık boğanın saldırısında öldü, o anlar kamerada
Tatilcilerin dönüş çilesi! Trafik 7 ilde durma noktasına geldi, art arda kazalar yaşandı
Tatilcilerin dönüş çilesi! Trafik 7 ilde durma noktasına geldi, art arda kazalar yaşandı
Türkiye'de bu bayram boğulma vakaları nedeniyle buruk geçti! Son 8 günde 43 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de bu bayram boğulma vakaları nedeniyle buruk geçti! Son 8 günde 43 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Seda Sayan Düm Tek Tek Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Eda Erdem Hakan Reçber Gedson Fernandes Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ters ev ziyaretçi akınına uğradı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 14:58:56. #1.14#

title