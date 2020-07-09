Ters ev, 'önlemli' açıldı
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Ters ev, 'önlemli' açıldı

Ters ev, 'önlemli' açıldıANTALYA'nın turistik bölgesi Kundu'da bulunan ters ev, yeni normal hayatla birlikte yeniden ziyarete açıldı.

Ters ev, 'önlemli' açıldı
09.07.2020 09:39 | Son Güncelleme: 09.07.2020 09:43

Ters ev, 'önlemli' açıldı

ANTALYA'nın turistik bölgesi Kundu'da bulunan ters ev, yeni normal hayatla birlikte yeniden ziyarete açıldı.

2020 yaz sezonu için ocak ayında iç dizaynını yenileyen, koronavirüs salgını nedeniyle 15 Mart günü kapılarını kapatan Ters Ev Aksiyon Parkı, uzun aradan sonra açıldı. Her ayrıntısı değiştirilen ters evin yönetimi, virüs önlemlerini harfiyen yerine getiriyor. İşletmenin girişlerine konular el dezenfektanlarının yanı sıra, maskesi olmayanlara girişte maske veriliyor. İçeri maskesiz giriş yapılamıyor. 140 metrekare alana sahip ters eve en fazla, 4'er kişiden 3 aile alınıyor. 12 kişi sınırları olduğunu söyleyen ters ev kurucusu Kaan Karahan, "Evimizin içinde sosyal mesafeyi hatırlatan uyarı levhalarımızın astık. Dezenfektanları ziyaretçilerin görebilecekleri yerlere konuşlandırdık. Maske ise ters evin en önemli aksesuarı oldu" dedi.

'MASKELER DE EVİN AKSESUARI OLDU'

Ters evin bir aksiyon fotoğraf merkezi olduğunu hatırlatan Karahan, "Ters evin iç mimari 180 derece ters. Eşyaların ters oluşu, içeride farklı fotoğrafların çıkmasına neden oluyor. Koronavirüsle birlikte maskeler de evin aksesuarı oldu. Pandemi hayatımızdan tamamen çıkana kadar maske ile yaşamayı öğreneceğiz. Şimdiden yerli ve yabancı turistler gelmeye başladı. Aldığımız önlemler misafirlerin de hoşuna gidiyor" diye konuştu.

'GELENLER DE YÖNETİM DE DUYARLI'

Antalya'da yaşayan Rus asıllı Tatiana Makarava, ters eve gelip gezenler arasında yer aldı. Pandemi döneminde evden çıkmadığını anlatan Makarava, "Hava ısındı. Vakit geçirmek ve gezmek istiyorum. Ters ev, her yıl konsept yeniliyor. Sosyal medya hesaplarımda paylaşmak için fotoğraf çekmeye geldim. Virüs önlemleri çok hoşuma gitti. Maskesiz içeriye kimseyi almıyorlar. Dezenfektanlar ise her yerde. İstediğiniz zaman ellerinizi dezenfekte edebiliyorsunuz. Buraya gelenler de duyarlı. Herkes maske takıyor" diye konuştu.

Haftanın yedi günü 09.00 ile 20.00 saatleri arasında açık olan işletmeye giriş ücreti ise 15 TL.

Kaynak: DHA

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