Ters dönen otomobilden şans eseri hafif yaralı çıktı
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Ters dönen otomobilden şans eseri hafif yaralı çıktı

Ters dönen otomobilden şans eseri hafif yaralı çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçip ters dönerek durabilen otomobilin sürücüsü şans esere kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçip ters dönerek durabilen otomobilin sürücüsü şans esere kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Afyonkarahisar-İzmir karayolu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Seda G., idaresindeki 42 ACH 633 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç karşı şeride geçip ters dönerek durabildi. Ters dönen araç içerisinden sürücü Seda G., çevredekilerin yardımı ile çıkarıldı. Ardından sürücü bölgeye gelen 112 Acil servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü kazayı şans eseri hafif yaralı atlatırken, olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Ters dönen otomobilden şans eseri hafif yaralı çıktı
Ters dönen otomobilden şans eseri hafif yaralı çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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