Ters dönen otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ters dönen otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

Ters dönen otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar -Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ters dönen otomobilde bulunan iki şahıs kazayı yara almadan atlattı.

07.06.2020 18:08 | Son Güncelleme: 07.06.2020 18:12

Ters dönen otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

-Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ters dönen otomobilde bulunan iki şahıs kazayı yara almadan atlattı.

SİVAS - Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ters dönen otomobilde bulunan iki şahıs kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 15.30 sıralarında Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, DSİ kavşakta meydana geldi. Kent merkezi istikametine ilerleyen E.S. idaresindeki 67 AAP 764 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Aladdin Çay idaresindeki 58 TV 806 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 58 TV 806 plakalı otomobil, trafik ışığı direğine çarparak ters döndü. Kazada otomobilde bulunan şoför Aladdin Çay ve Murat Topaç ters dönen otomobilden yara almadan çıktı. Kazaya karışan araçların çekici ile çekilmesinin ardından yol çift yönlü olarak trafiğe açıldı. Öte yandan kaza yara almadan atlatan şahısların emniyet kemerlerinin takılı olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ters dönen otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ebru Polat'ın 'Kocanızı elinizden alırlar' paylaşımının altından ihanet çıktı Haber
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Haber
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Deniz kenarında çekilen fotoğraf Bakan Koca'yı yine kızdıracak cinsten Haber
Deniz kenarında çekilen fotoğraf Bakan Koca'yı yine kızdıracak cinsten
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Haber
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı Haber
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
Trafik kazasında bebek hayatını kaybetti, anne ve babası ağır yaralandı
Trafik kazasında bebek hayatını kaybetti, anne ve babası ağır yaralandı
Bodrum kattaki alkollü eğlencede 24 kişiye 66 bin lira para cezası
Bodrum kattaki alkollü eğlencede 24 kişiye 66 bin lira para cezası
Hatay'da masaj salonlarına yapılan baskınlarda 21 kadın gözaltına alındı
Hatay'da masaj salonlarına yapılan baskınlarda 21 kadın gözaltına alındı
Ünlü astrolog yorumladı: Parçalı ay tutulması sonrası hangi burcu ne bekliyor?
Ünlü astrolog yorumladı: Parçalı ay tutulması sonrası hangi burcu ne bekliyor?
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Kamyonet sürücüsü, aracının direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkarak el salladı
Kamyonet sürücüsü, aracının direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkarak el salladı
Güvenlik görevlisi, markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla yere serdi
Güvenlik görevlisi, markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla yere serdi
Yayayı ezerek öldüren otobüsün şoförü: Ezdiğimi durağa varınca öğrendim
Yayayı ezerek öldüren otobüsün şoförü: Ezdiğimi durağa varınca öğrendim
Satış yapmasına izin verilmeyen seyyar satıcı, bu kez de kendini yakmak istedi
Satış yapmasına izin verilmeyen seyyar satıcı, bu kez de kendini yakmak istedi
Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı
Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de başkanlığa adaylığını koydu
Ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de başkanlığa adaylığını koydu
Eşinin sezaryen ameliyatını gerçekleştiren doktor, çifte mutluluk yaşadı
Eşinin sezaryen ameliyatını gerçekleştiren doktor, çifte mutluluk yaşadı
Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı
Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 484 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 15 lira
Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 484 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 15 lira
Kadına şiddet bitmiyor! Boşanmak isteyen eşini öldüresiye dövüp, silah çekti
Kadına şiddet bitmiyor! Boşanmak isteyen eşini öldüresiye dövüp, silah çekti
Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti
Oğluna doğada nadir bulunan kartala sopayla dövdürten baba tepki çekti
Psikolojik sorunları olan genç, evde kimse yokken intihar etti
Psikolojik sorunları olan genç, evde kimse yokken intihar etti
Uzun süre sonra ilk kez cumartesi akşamını dışarıda geçiren İstanbullular, geride bu görüntüleri bıraktılar
Uzun süre sonra ilk kez cumartesi akşamını dışarıda geçiren İstanbullular, geride bu görüntüleri bıraktılar
Hiç koronavirüs vakası görülmeyen adaya gelen turist sayısı artınca halk tedirgin oldu
Hiç koronavirüs vakası görülmeyen adaya gelen turist sayısı artınca halk tedirgin oldu
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Faik Öztrak Leyla Güven Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Seda Sayan Fatma Girik Kenan Doğulu Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Cristiano Ronaldo Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın İzmir Operasyon Aleyna Çakır
Şu an buradasınız: Ters dönen otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 18:13:00. #1.15#
title