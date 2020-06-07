Ters dönen otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar
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Ters dönen otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ters dönen otomobilde bulunan 2 şahıs kazayı yara almadan atlattı.

Ters dönen otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar
07.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 07.06.2020 16:56

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ters dönen otomobilde bulunan 2 şahıs kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 15.30 sıralarında Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, DSİ kavşakta meydana geldi. Kent merkezi istikametine ilerleyen E.S. idaresindeki 67 AAP 764 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Aladdin Çay idaresindeki 58 TV 806 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 58 TV 806 plakalı otomobil, trafik ışığı direğine çarparak ters döndü. Kazada otomobilde bulunan şoför Aladdin Çay ve Murat Topaç ters dönen otomobilden yara almadan çıktı. Kazaya karışan araçların çekici ile çekilmesinin ardından yol çift yönlü olarak trafiğe açıldı. Öte yandan kaza yara almadan atlatan şahısların emniyet kemerlerinin takılı olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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