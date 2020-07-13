Ters dönen otomobilde sıkışan yaralılar kurtarıldı Erzincan-Sivas kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Erzincan-Sivas kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Ters dönen otomobilde sıkışan yaralılar ekipler tarafından kurtarıldı.

Kaza, Erzincan - Sivas kara yolu Heybeli Köy Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Murat Kalaycı yönetimindeki 34 CRJ 655 plakalı Mercedes otomobil ile kavşaktan çıkış yapan Erol Gömrükçü idaresindeki 24 FA 200 plakalı Renault otomobil, çarpıştı. Kazada takla atıp ters dönen 24 FA 200 plakalı araçtaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları araç içerisinden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kara yolundaki ulaşım kaza nedeniyle yaklaşık bir saat tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA