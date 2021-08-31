Ters dönen hafif ticari araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir sürücü, köpeğe çarpmamak için hafif ticari aracıyla takla attı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir sürücü, köpeğe çarpmamak için hafif ticari aracıyla takla attı. Kazada sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar - Viranşehir karayolunun kırsal Kınalıtepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. H.Ö. yönetimindeki 63 M 4662 plakalı hafif ticari araç sürücüsü, köpeğe çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada hafif ticari araç takla attı. Kaza sonrası ters dönen araçta, sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı