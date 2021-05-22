Ters dönen araçtan sağ çıktı
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Ters dönen araçtan sağ çıktı

Ters dönen araçtan sağ çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kadın sürücü ters dönen araçtan kendisi çıkarak hafif yaralı olarak kurtuldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kadın sürücü ters dönen araçtan kendisi çıkarak hafif yaralı olarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, kaza gece Kızılkeçili çayı üzerinde meydana geldi. Elif A. idaresindeki 10 AFB plakalı araç bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek 3 metrelik şarampole uçtu. Kaza nedeniyle bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kadın sürücünün kendi imkanları çıktığı tespit edildi. Kazayla ilgili araştırma sürüyor. - BALIKESİR

Ters dönen araçtan sağ çıktı
Ters dönen araçtan sağ çıktı
Ters dönen araçtan sağ çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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