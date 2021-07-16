Ters dönen araçta 1 kişi yaralandı
Erzincan'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ters dönen aracından yaralı olarak çıktı.
Erzincan'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ters dönen aracından yaralı olarak çıktı.
Kaza, Erzincan'ın Tercan ilçesi Yaylacık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Polat (20) 24 AAN 113 plakalı hafif ticari araçta seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan araçtan sağ olarak çıkan Polat yapan 112 Acil Sağlık ekiplerince Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı