Ters dönen araçta 1 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ters dönen araçta 1 kişi yaralandı

Ters dönen araçta 1 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzincan'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ters dönen aracından yaralı olarak çıktı.

Erzincan'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ters dönen aracından yaralı olarak çıktı.

Kaza, Erzincan'ın Tercan ilçesi Yaylacık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Polat (20) 24 AAN 113 plakalı hafif ticari araçta seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan araçtan sağ olarak çıkan Polat yapan 112 Acil Sağlık ekiplerince Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ERZİNCAN

Ters dönen araçta 1 kişi yaralandı
Ters dönen araçta 1 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Düz yolda giderken kendini kanalizasyon çukurunda buldu, araçta sıkışıp bayıldı
Düz yolda giderken kendini kanalizasyon çukurunda buldu, araçta sıkışıp bayıldı
Sürücünün ölümü yürek sızlattı! Camından fırladığı aracının altında kaldı
Sürücünün ölümü yürek sızlattı! Camından fırladığı aracının altında kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Demir Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Kaan Yıldırım Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Arda Turan Mesut Özil Metin Oktay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ters dönen araçta 1 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 11:37:45. #1.14#

title