14.10.2019 19:51

Terörün vurduğu 11 yaşındaki Elif'in babası konuştu

Acılı baba Halil Terim: "Kızımı kaybettim onun acısı bir yana ama vatanım için önemli değil"

ŞANLIURFA - Şanlıurfan'nın Akçakale ilçesinde evinin önünde teröristlerin attığı roketlerin şehit ettiği 11 yaşındaki Elif Terim'in babası Halil Terim'in sözleri hem yürekleri dağladı hem de gururlandırdı. Baba İbrahim Halil Terim, "Kızımı kaybettim onun acısı bir yana ama vatanım için önemli değil" dedi.

Türkiye'nin güvenli Bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın gerçekleştirdiği Rasulayn kentinden PKK-PYD terör örgütü tarafından atılan rokete arkadaşları ile kapıda oyun oynarken yakalan 11 yaşındaki Elif Terim, olay yerinde şehit olmuştu. Elif'in acısını yaşayan baba Halil Terim, acı kaybına rağmen Barış Pınarı harekatına destek verdiğini söyledi. Kızının şehit olması nedeniyle gururlu olduğunu anlatan acılı baba, "Öncelikle gururluyum" ifadeleri ile konuşmasına başladı.

Baba Terim, "Kızımı kaybettim onun acısı bir yana ama vatanım için önemli değil. Allah şehadetini bana nasip etti. Bu yaşta şehit oldu. Allah aileme, herkese böyle bir ölüm nasip etsin. Kızımı kaybettim, acım var ama içim çok rahat. Şehit babası olarak çok rahatım. Devletim arkamda. Bugüne kadar beni yalnız bırakmadı. Devlet olmasaydı, rahat olamazdık. İki kilometre ileride Suriye sınırı var. Orada bu rahat yok" şeklinde konuştu.

"10 tane evladım gitse umurumda değil"

"10 tane evladım gitse umurumda değil" diyen baba İbrahim Hali Terim, "Bir değil 10 tane Elif'im feda olsun. Devletim olmasın ben bir hiçim. Allah devletin eksikliğini bize vermesin. Bu olacak, kaderi yazılmış. Elhamdülillah böyle bir ölümle gitti. 'Kızını kaybeden bir adam nasıl mutlu olur?' diyeceksiniz. Bir ömür ben rahatım. Böyle bir operasyonda, Barış Pınarı harekatında şehit verdim, çok değil. Her gün bir asker ölüyor. Onlar da benim çocuklarım, benim Elif'in ne farkı var. Ben askere gidip ölmüş olabilirdim. 5 tane daha çocuklarım var. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. İnşallah bu terör belasından kurtuluruz.

Kaynak: İHA