Burdur'un Ağlasun ilçesinde yaşayan şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mithat Akça'nın anne ve babasına, oğullarının şehit olduğu 1998 yılındaki saldırının faili terörist Sefer Açar'ın etkisiz hale getirildiği haberi askeri yetkililer tarafından verildi.

Kibrit köyünde yaşayan şehit babası Ramazan Akça, 28 Haziran'da etkisiz hale getirilen terörist Sefer Açar'ın 20 yıl önce oğlu dahil 15 askerin şehit edildiği saldırının faili olduğunu evine gelen Ağlasun Jandarma Komutanlığı yetkililerinden öğrendi.

Akça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisine verilen müjdeli haberden dolayı çok memnun olduğunu söyledi.

Şehit babası, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek, "Başkanımız sağ olsun, Milli Savunma Bakanlarımızla bu işe el koydular. Terörün üstüne gittiler, kanımızı yerde koymadılar." dedi.

Akça, 20 yıl sonra böyle bir müjde aldığı için acısının bir nebze olsun dindiğini kaydetti.

Allah'ın, oğluna şehitliği nasip ettiğini belirten Akça, "Benim oğlum görevdeyken 'devletin ekmeğini helalinden yiyeceğim' diye bir gün bile izin almazdı. Allah oğluma böylelikle şehitlik nasip etti. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan sağ olsun, bu terörist öldürüldüğü için biz bugün Ramazan Bayramı'ndan sonra çifte bayram yaşıyoruz." diye konuştu.

Haberi aldıktan sonra oğullarının kabrine gittiklerini aktaran Akça, kanının yerde kalmadığını söylediklerini sözlerine ekledi.

Anne Fatma Akça ise "Allah devletimize, milletimize, ordumuza ve polisimize zeval vermesin. Teröristlere de Allah fırsat vermesin, biz nasıl yandıysak onlar da cehennem ateşinde yansın." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Koçyiğit köyü bölgesinde, 28 Haziran'da Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 10 teröristten birinin, "Aranan Teröristler" listesinin kırmızı kategorisinde yer alan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Garzan eyaleti sorumlusu Sefer Açar (Welat Gever) olduğunun tespit edildiği duyurulmuştu.

Açar'ın, 27 Kasım 1998'de Irak'ın kuzeyinde operasyon esnasında Skorsky tipi jandarma helikopterinin PKK terör örgütü mensupları tarafından düşürülmesi sonucu 15 şehidin verildiği terör saldırısının faili olduğu belirlenmişti.