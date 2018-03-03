Terörün Mağdur Çocukları Devlet Desteği ile Hayallerine Kavuşuyor

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Mardin'in Dargeçit ilçe Belediyesine görevlendirilen Kaymakam Mehmet Yaşar Yeşiltaş ile eşi Esra Yeşiltaş, ilçedeki öğrenci ve çocuklar için birçok projeyi hayata geçirerek, çocukların hayallerine ortak oluyor.

Dargeçit ilçesinde yıllardır terör nedeniyle zor günler yaşayan çocuklar, kayyum belediye ile devletin şefkatli ve sıcak yüzü ile sık sık bir araya geliyor. Dargeçit ilçesinde kanun hükmünde kararname ile göreve gelen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Yeşiltaş, ilçede yıllardır terör yüzünden mağdur olan çocuklar için hizmetlerine her geçen gün bir yenisi ekliyor. Gençler için, ilçeye gençlik merkezi ile sosyal alanlar oluşturan Yeşiltaş, çocukların parklarda oynaması için birçok mahalleye park ve çocuk oyun alanları inşa ediyor. İlçedeki öğrencilerin tüm sorun ve ihtiyaçlarını gidermek için projeler üreten Başkan Yeşiltaş öte yandan eşi Esra Yeşiltaş ile birlikte okullarda ihtiyaç sahibi öğrencilerle bir araya gelerek öğrencilerin giyim ihtiyaçlarını karşılayıp çocukları mutlu ediyor. İlçede toplam 8 bin 351 öğrenciye giyim yardımında bulunan Yeşiltaş, yaptığı bu yardımlarla terör mağduru çocukların yüzünü güldürüyor. Ayrıca ilçede kardeş belediye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi desteği ile yapımına başlanılan parklarda çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor.

Kaymakam Yeşiltaş, ülkenin geleceği olan çocukların mutlu bir nesil olması için gençlik ve çocuklara yönelik projelerin devam edeceğini söyledi. - MARDİN