Terörün kökü kazındı, yaylalar şenlendi
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Terörün kökü kazındı, yaylalar şenlendi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı yaylalar, terörün kökünün kazınması ile birlikte huzur yaylasına döndü.

Terörün kökü kazındı, yaylalar şenlendi
06.06.2020 09:52 | Son Güncelleme: 06.06.2020 09:55

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı yaylalar, terörün kökünün kazınması ile birlikte huzur yaylasına döndü. Bu yıl ilk defa göçerlerin yoğun olarak geldiği yaylalar, güzelliğiyle kamaştırdı.

Beytüşşebap'taki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylasına göçerlerin akını devam ediyor. Karların erimesiyle yeşile bürünen ovalarda besicileri tarafından otlatılan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, 6 ay boyunca yaylada kalacak. Bir dönem terörün kol gezdiği Van, Hakkari ve Şırnak üçgeninde sağlanan huzurla göçerlerin ilk tercihi haline gelen yaylada çocuk sesleri yankılanmaya başladı.

Binlerce göçer, çadırlar kurup aylarca hayvanlarının sütünden peynir ve yoğurt yaparak geçimini sağlayacak. İlçe genelindeki Kato, Hale, Beşağaç, Meydan, Tuzluca ve Faraşin yaylası bu yıl 500 bin küçükbaş hayvanı ağırladı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinden çobanlık yapmak için gelen ve yüzlerce büyükbaş hayvana bakan Selim Şen, yaklaşık 20 yıldır çobanlık yaptığını söyledi. Yayla huzura kavuşunca bu sene burada çobanlık yapmak istedim. Güzel bir hava var. Tek başıma bu hayvanlara bakıyorum" dedi.

Mehmet Ali Taşkın ise her yıl Faraşin Yaylasını tercih ettiklerini söyledi. Taşkın, "İdil'den her yıl buraya geliyoruz. 3 gündür yoldayız. Buralar cennet gibi, çok güzel eskiden böyle değildi" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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