Terörün kökü kazındı yaylalar göçerlerle dolup taştı
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Terörün kökü kazındı yaylalar göçerlerle dolup taştı

Terörün kökü kazındı yaylalar göçerlerle dolup taştı Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından terörün kökünün kazınması ile birlikte Şırnak'taki yaylalar, göçerlerle dolup taşmaya başladı.

29.05.2020 12:15 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:21

Terörün kökü kazındı yaylalar göçerlerle dolup taştı

ŞIRNAK - Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından terörün kökünün kazınması ile birlikte Şırnak'taki yaylalar, göçerlerle dolup taşmaya başladı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylasına bu yıl göçer akını yaşandı. Yüz binlerce küçükbaş hayvanla birlikte ilerleyen göçerler, zorlu yolculuklarının ardından yaylaya giriş yapıyor. Siirt, Bitlis, Mardin, Batman ve Şırnak merkez ile çevre illerden Faraşin Yaylasına gelen göçerler, zorlu yolculuklarının ardından yeşille buluştu. Tüm bölge genelinde arıcı ve besicileri 6 ay boyunca ağırlayan, et üretiminin yanı sıra süt, peynir, yoğurt üretimi açısından hem ilçe hem de ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlayan yayla, göçerleri ağırlamaya devam ediyor.

Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde huzura kavuşan yaylaya göçerlerin ilk defa bu kadar yoğun geldiğini söyledi. Kaymakam Pendik, "Hepimiz biliyoruz ki geçen yıllarda Faraşin Yaylasında bölücü terör örgütünün kamplarının olduğu ve yaylada kalan vatandaşlarımıza baskı ve zulüm yapıldığı bir yerdi. Ama hamd olsun devletimizin kararlı tutumu ve güvenlik güçlerimizin fedakar çalışmaları sonucunda Beytüşşebap ve Faraşin terörden temizlendi. Yaylada al bayrağımızın gölgesinde 7 gün 24 saat vatan nöbeti tutan güvenlik güçlerimiz üs bölgesi kurdu. Bu bölgeye huzur geldi. Yoğun bir göçer akını var. Bu yıl zirveyi yaşayacağız. Muhteşem doğasıyla baş döndüren yaylalar artık serbest" dedi.

Nezir Abi adında bir göçer ise yıllardır yaylada kaldıklarını ifade etti. Abi, "Yıllardır buradayız. Bahar aylarında buraya gelip 6 ay kalıyoruz. Çok güzel huzur var. Her yaylaya çıkıyoruz" diye konuştu.

Terörün kökü kazındı yaylalar göçerlerle dolup taştı

Kaynak: İHA

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