Terörün kökü kazındı, Sason'a yatırım yağdı

26.11.2019 09:23 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:28

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yıllarca terör olaylarıyla gündeme gelen ve güvenlik güçlerinin kararlı operasyonlarının ardından huzura kavuşan Batman'ın Sason ilçesinde yatırımlar art arda gelmeye başladı. 2019'da kente 65 milyon liralık yatırım yapılırken 50 yatak kapasiteli devlet hastanesi için de 34 milyon lira harcandı.



Batman'ın Sason ilçesinde 1984 yılında İlçe Milli Eğitim Müdürü Şekip Akın ve yengesinin şehit olmasının ardından başlayan terör olayları, devletin kararlı tutumunun ardından sona erdi. Son dönemlerde terörün de kökünün kazınması ile birlikte Sason ilçesine yatırımlar art arda geldi. Huzura kavuşan ilçede sadece 2019 yılı içerisinde 65 milyon liralık yatırımlar yapıldı. Devlet tarafından çiftçilere yüzde 70-80'lik hibe desteği de verilirken, yatırımlar kapsamında 34 milyon liraya mal olan 50 yatak kapasiteli yeni Sason Devlet Hastanesi ve 16 daireli lojman da yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.



"Terör örgütü PKK hezimete uğradı"



Katıldığı bir toplantıda ilçede yapılan yatırımlar ile ilgili bilgi veren Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, kentte huzurun getirdiği ekonomik kazanımlara değindi. Kaymakam Özadalı, "Bölgemizde yıllarca baş gösterme çabası içinde olan terör örgütü PKK, bütün bölgede olduğu gibi ilçemize de büyük hezimete uğradı. Güvenlik güçlerimizin yurt içi ve yurt dışında son yıllarda verdiği kararlı mücadele sonucunda PKK terör örgütü hezimete uğratılmıştır. Yapılan bu başarılı operasyonlar bütün bölgede olduğu gibi ilçemizde de huzuru ve güveni getirdiğini yapılan yatırımlarla da görüyoruz. İlçemizde 2019 yılı içerisinde sağlıkta, tarımda, eğitimde ve diğer alanlarda 65 milyon lira değerinde yatırımlar yapıldı. Yapılan yatırımlar kapsamında 50 yataklı Devlet Hastanesi ve 16 daireli lojman yapımı, sentetik çim yüzeyli futbol sahası-tribün ve soyunma odası, Derince grup köy yollarının genişletme ve asfaltlama çalışmaları, Bayramlar Aykonak köy yolu genişletme ve yeni güzergah yapımı, Sevek Doğa Turizmi Projesi, yeni emniyet binası, yeni üniversite binası ve buradan sayamadığı birçok alanda çalışmalar başlattık. Bu çalışmalarımızın çoğunu bitirerek halkımızın hizmetine soktuk. İlçedeki yatırımlarımız 2019'da olduğu gibi 2020'de de artarak devam edecektir" dedi.



Terörün gölgesinden kurtulan bölge halkı ise yapılan yatırımlar ve sağlanan desteklere odaklanarak terör örgütü PKK'lı gündeminden tamamen çıkarmayı hedefliyor. - BATMAN

Kaynak: İHA