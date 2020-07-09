Terörün gölgesinde kalan Zümrüt Kaplıcaları tatil köyüne dönüştürülüyor
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Terörün gölgesinde kalan Zümrüt Kaplıcaları tatil köyüne dönüştürülüyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Kato Dağı eteklerindeki Zümrüt Kaplıcaları tatil köyüne dönüştürülüyor.

Terörün gölgesinde kalan Zümrüt Kaplıcaları tatil köyüne dönüştürülüyor
09.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:24

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Kato Dağı eteklerindeki Zümrüt Kaplıcaları tatil köyüne dönüştürülüyor.

Yıllarca terörün gölgesinde kalan, kararlılıkla yürütülen operasyonlar sayesinde huzurun tesis edildiği Beytüşşebap'ın yaylaları, dereleri, kaplıcaları, vadileri ve yemyeşil doğasının turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Doğal kaynak suyu ile kar, yağmur ve güneş altındaki kaplıca keyfini daha da konforlu hale getirmek için hazırlanan "Zümrüt Kaplıcaları Tatil Köyü Projesi'nin hayata geçirilmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

"Bu bölge artık tatil köyü ve turizm ile anılan yer haline geliyor"

Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin turizm potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, "Geçmişte burada bir tesis vardı. Maalesef terör örgütü PKK buradaki tesisi işlevsiz hale getirdi, yaktı ve yıktı. PKK bölgede Kürtlere yapılan bütün yatırımlara engel olduğu gibi ona da engel olmuştu zamanında." diye konuştu.

Burada bir çalışma yapılması için önce huzurun sağlanması gerekliliğine işaret eden Pendik, kararlılıkla yürütülen operasyonlar, kahraman Mehmetçik, jandarma, polis, güvenlik korucusu ve bekçi tüm güvenlik güçlerinin özverili çalışmaları sonucu bölgede artık güven ve huzur ortamının oluştuğunu vurguladı.

Pendik, "Kato Dağı eteklerinde bir zamanlar terörle anılan bu bölge de artık tatil köyü ve turizm ile anılan yer haline geliyor. İnşallah bundan sonraki nesiller bu çalışmaların kıymetini bilir. Bu çalışmalar uzun süreli ve uzun ömürlü olur diye diliyorum. Bu çalışmaların ortaya çıkması öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın İçişleri Bakanımızın bölgemize çok büyük bir ilgi ve alaka göstermesinin eseridir. Başta onlara teşekkür ediyoruz." dedi.

Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan da bu projeyi hem ilçe hem de bölge halkının merak ve heyecanla beklediğini vurgulayarak, dört dönüm alanda, kamp, çocuk oyun ve piknik alanları ile kadın ve erkekler için kapalı ve açık havuzların bulunacağını aktardı.

Toplamda 4,5 milyon lira bütçeli bu projenin çok başarılı bir şekilde yürütüldüğünü anlatan Aşan, "İnşallah eylül ayında yapımı tamamlanacak ve vatandaşlarımızla buluşacak. İlçemizin turizm potansiyeline katkıda bulunacak bu tesisin tamamlanmasını hepimiz merakla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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