Şırnak'ta terörün finans kaynağına darbe: 26 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şırnak'ta terörün finans kaynağına darbe: 26 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.

Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 26 kişi ise gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şırnak ve ilçelerinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından 26 Temmuz - 01 Ağustos Temmuz 2021 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı. Operasyonda, 3.24 gram metamfetamin, 0.76 gram eroin, 1 adet bong düzeneği, 7 bin 876 paket kaçak sigara, 849 adet kaçak cep telefonu, 492 adet cinsel içerikli çikolata, 200 adet puro, 50 adet cinsel içerikli sprey, 4 adet güneş gözlüğü, 1 adet klima ve 1 adet parada sahtecilik olayında sahte 100 TL ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 26 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(Melih Yiğit/İHA)

Şırnak'ta terörün finans kaynağına darbe: 26 gözaltı
Şırnak'ta terörün finans kaynağına darbe: 26 gözaltı
Şırnak'ta terörün finans kaynağına darbe: 26 gözaltı
Şırnak'ta terörün finans kaynağına darbe: 26 gözaltı
Şırnak'ta terörün finans kaynağına darbe: 26 gözaltı
Şırnak'ta terörün finans kaynağına darbe: 26 gözaltı
Şırnak'ta terörün finans kaynağına darbe: 26 gözaltı
Şırnak'ta terörün finans kaynağına darbe: 26 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olayda gözaltına alınanların sayısı 13'e çıktı
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olayda gözaltına alınanların sayısı 13'e çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mustafa Şentop Mustafa Varank Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yusuf Güney Şeyma Subaşı Sevda Erginci Prens William
Spor Metin Oktay Fatih Terim Rıza Kayaalp Alexandru Cicaldau Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şırnak'ta terörün finans kaynağına darbe: 26 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 12:28:34. #1.14#

title