Terörün finans kaynağına darbe: 208 kilo eroin ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Terörün finans kaynağına darbe: 208 kilo eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Melih Yiğit - Haberler | 3. Sayfa

Terörün finans kaynağına darbe: 208 kilo eroin ele geçirildi Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.

Terörün finans kaynağına darbe: 208 kilo eroin ele geçirildi

ŞIRNAK - Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, çok sayıda kişi ise gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şırnak ve ilçelerinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 30 Mayıs - 06 Haziran 2021 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonlarda, 208 kilo 928 gram eroin, 20,76 gram metamfetamin, 5,31 gram esrar, 0,22 gram bonzai, 1 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet bong düzeneği, 4.160 paket kaçak sigara, 63 adet kaçak cep telefonu, 50 adet cep telefonu aksesuarı, 9 çift ayakkabı, 2 şişe kaçak içki ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 38 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemeler tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terörün finans kaynağına darbe: 208 kilo eroin ele geçirildi
Terörün finans kaynağına darbe: 208 kilo eroin ele geçirildi
Terörün finans kaynağına darbe: 208 kilo eroin ele geçirildi
Terörün finans kaynağına darbe: 208 kilo eroin ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Melih Yiğit

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Veysel Eroğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Kerimcan Durmaz Erkan Petekkaya
Spor Enes Ünal Fatih Terim Okay Yokuşlu Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Terörün finans kaynağına darbe: 208 kilo eroin ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 20:23:02. #1.16#

title