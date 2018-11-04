Terörün Bittiği Cizre Modayla Buluştu, Ferhat Göçer Konseri ile Coştu

Terör ve terör olaylarının son bulduğu huzur ve güvenliğin sağlandığı Cizre'de Cizre Halkı modayla buluşurken, Ferhat Göçer Konseri ile unutulmaz bir gece yaşadı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Cizre Kaymakamlığının organize ettiği Cizre Ticaret ve Sanayi Odasının Sponsor olduğu "Cizre Modayla Buluşuyor" programında Cizre İlk defa bir defileye ev sahipliği yaparken, Cizreliler ünlü sanatçı Ferhat Göçer'in verdiği açık hava konseri coşku dolu saatler yaşadı.

Cizre Kaymakamlığının Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte organize ettiği" Cizre Modayla buluşuyor"programı kapsamında Hafize Ayık Defilesi renkli görüntülere sahne olurken, programda sahne alan ünlü sanatçı Ferhat Göçer seslendirdiği muhteşem şarkılarla Cizrelilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Cizre Hamit Özalp Stadyumunda organize edilen Programa Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, Ak Parti Şırnak İl Başkanı Halil İbrahim Erkan, Cumhuriyet Savcıları, Kurum Müdürleri ve binlerce Cizreli katıldı.

Cizre Modayla Buluşuyor programında konuşan Yunus Emre'nin bir sözü ile konuşmasına başlayan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, bir bahçeye giremezsen durup seyran eyleme. Bir gönül alamazsan yıkıp viran eyleme. Biz gönüller almaya geldik ve bu kadim ilçede tarihi ile kültürü ile derinlere dayanan bu ilçede bir farklı, bir güzel etkinliği daha burada yaşamış oluyoruz." dedi.

Arıcan,"Biz bu kadim ilçede beton binalar, yollar, içme suları yapmıyoruz. Bunun yanında sosyal kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlere de yer veriyoruz. Bugünde bu anlamda düzenlediğimiz etkinliği bu aziz Cizrelilerle beraber gerçekleştirmiş olduk. İsteğimiz, Batıda, Kuzeyde olan veya Antalya'da, İzmir'de, İstanbul'da olan bir etkinlikte burada olsun. Bu huzur ve güven ortamında vatandaşlarımız huzurla bu etkinliklere katılsınlar."

Arıcan,"Buradaki Amacımız güzel etkinliklerle güzel ilçemiz, bu kadim ilçemiz anılsın. Tarihi ile Kültürü, Sanatı ile anılsın. Kadın giysilerinin modernize edilmiş şeklini de tarihten günümüze taşıyalım ve ülkemize hatta dünyaya tanıtalım. Biz ilçemizde vatandaşlarımızın gönlüne girecek faaliyetleri yürütmeye devam ediyoruz. Devletimizin, hükümetimizin ve belediyemizin gayret ve çabası budur."diye konuştu.

Güzel bir gece ve güzel bir manzarada bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sefinç,"bu güzel gece ve manzaraların devam etmesini temenni ediyorum.Biz bir şehrin ticari yönüne bakan bir ticaret ve sanayi odası olmakla kalmayıp sosyal,ekonomik,kültürel ve sportif faaliyetlere de yön verebilecek bir pozisyondayız. Dolayısı ile biz bu tür organizasyonların sadece sanatsal boyutu ile değil güzel festivallerle, sportif aktivitelerle canlandırıp Cizre'yi gereken ve hak ettiği yere getirene kadar çalışacağız."dedi.

Bir toplumun en çok ihtiyaç duyduğu en önemli konunun huzur olduğunu belirten Ak Parti Şırnak İl Başkanı Halil İbrahim Erkan,"Biz toplum olarak Şırnak olarak Cizre olarak bu toplumun bütün unsurları olarak burada huzurun bozulmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu toplumun huzurunu kaçırmaya çalışanlara bu toplumda sözde kardeşlik, özgürlük ve kimsenin itibar etmediği söylemlerle bu toplumun müsaade etmediğini şuan arkamızdaki binlerce kitle ile göstermekteyiz. İnşallah Cizre, Şırnak huzurun başkenti olacaktır."dedi.

Kafasında farklı bir Cizre olduğunu ancak buraya gelip buradaki insanları gördükten sonra duygularının değiştiğini belirten Modacı Hafize Ayık ise, üç günden bu yana Cizre'de çok iyi vakit geçirdim. Ama bundan sonra inşallah sürekli Cizre'ye geleceğim. Bu anlamda bizim bugün burada bu defileyi düzenlememize vesile olan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan'a ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sefinç'e teşekkür ediyorum dedi.

Yöresel Ses Sanatçıları programı ve Halk Eğitim Merkezi ve Kültür Evleri Kursiyerlerinin Def Konseri ile başlayan Cizre Modayla buluşuyor programı ünlü modacı Hafize Ayık'ın tasarımlarından oluşan ürünlerin sunumu ile gerçekleşti. Birbirinden güzel ve desenlere sahip olan kıyafetlerin görücüye çıktığı defile geceye renk kattı.

Cizre Kaymakamlığının Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte organize ettiği" Cizre Modayla buluşuyor"programında sahneye çıkan ünlü ses sanatçısı Ferhat Göçer seslendirdiği güzel şarkılarla Cizrelilere ve Şırnak Halkına yıllarca unutamayacakları keyifli bir gece yaşattı. Göçer'in keyif aldığı gecede türbinleri dolduran binlerce kişinin şarkılara eşlik etmesi ünlü sanatçıyı da bir hayli mutlu etti.

Geç saatlere kadar süren programın ardından Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, Modacı Hafize Ayık ve Sanatçı Ferhat Göçer'e çeşitli hediyeler takdim ederken, Cizre Spor Kulüp Başkanı Maruf Sefinç'te Sanatçı Ferhat Göçer'e isminin yazılı olduğu bir Cizre Spor Forması hediye etti. - ŞIRNAK