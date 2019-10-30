30.10.2019 12:45

Terörün bitmesiyle tarım ve hayvancılık canlandı

Terör nedeniyle bitme noktasına gelen hayvancılık yeniden şaha kalktı

MUŞ - Muş'ta 1990'lı yıllarda terör olayları nedeniyle bitme noktasına gelen tarım ve hayvancılık, büyükşehirlerden köylerine geri dönüş yapan vatandaşların tarım ve hayvancılığa yeniden ağırlık vermesiyle canlanmaya başladı.

Tarım ve hayvancılık şehri olan Muş'ta, terör olaylarının sona ermesiyle birlikte küçükbaş hayvan sayısı 1 milyon 50 bine ulaşırken, büyükbaş hayvan sayısı ise 306 bine yükseldi. 1990'lı yıllarda bölgede yaşanan terör olayları nedeniyle köylerini boşaltarak büyükşehirlere göç edenler, yeniden dönüşe geçerek tarım ve hayvancılığa katkı sağlamaya başladı.

"Terörün bitmesiyle hayvancılıkta yüzde 100 artış oldu"

Muş'ta tarım ve hayvancılıkta 1990'lı yıllarla 2019 yılı arasında yüzde 100 artış olduğunu anlatan Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, yıllardır bu ülke terörle mücadele edildiğini söyledi. Dağlarda terörün bitmesiyle hayvancılıkta yüzde 100 bir artış olduğunu kaydeden Kılıç, "Hayvancılıkta 1990'lı yıllara ve şu ana baktığımızda yüzde 100 bir artış var. Yayla yasağı kalktıktan sonra, yaylalarımız hayvanlarımıza ciddi bir katkı sağladı. Çiftçilerimiz bu konuda ciddi bir gelir elde etti. En azından girdi maliyetleri düştü. Şu anda dağlarda terörün bitmesiyle yaylalarımızda şenlik var, hayvanlarımız var. Teröre bölgede yapılan başarılı operasyonlarla birlikte hayvancılıkta ciddi bir artış sağlandı. Özellikle Muş denildiğinde tarım ve hayvancılık şehri olarak biliniyor. 1990'lı yıllarda terör olayları çok olduğu için hayvancılık bitme noktasına gelmişti, adeta bölgede hayvancılık bitmişti. Şu anda terörün bitmesiyle yaylalarda, dağlarda hayvancılıkta ciddi bir artış var" dedi.

"306 bin büyükbaş ve 1 milyon 50 bin küçükbaş hayvanımız mevcuttur"

Muş'ta 306 bin büyükbaş ve 1 milyon 50 bin küçükbaş hayvan varlığı olduğunu ifade eden Tahsin Kılıç, "Muş'ta şu anda 306 bin büyükbaş ve 1 milyon 50 bin küçükbaş hayvanımız mevcuttur. Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Resmi Gazetede çıkan mazot-gübre desteği çiftçilerimize ciddi bir destek oldu. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Böylelikle hayvancılıkta yüzde 40 artış oldu, buzağı desteğinde, gübre-mazotta ve diğer yem, bitki desteklerinde de yüzde 30-40 arasında bir destek oldu. En azından çiftçilerimizi desteklediğimiz sürece bölgede tarım ve hayvancılık daha da şaha kalkacaktır. Bu ülke tarım ve hayvancılık ülkesidir, inşallah daha güzel günleri göreceğiz" diye konuştu.

"Batı'dan Doğu'ya göç var"

1990'lı yıllarda terör olayları nedeniyle köylerden büyükşehirlere göç olduğunu ve güvenlik güçlerinin son yıllarda terör örgütüne yaptığı başarılı operasyonlarla Batı'dan Doğu'ya göçlerin başladığını kaydeden Kılıç, "1990'lı yıllarda terörün çok aktif olduğu bölgelerde ciddi bir göç oldu. Büyükşehirlere, metropollere büyük bir göç oldu. Şu anda baktığımızda Batı'dan Doğu'ya göç var. Başarılı operasyonlarla birlikte, terörün bitmesiyle birlikte bölgemizde ciddi bir huzur oldu. Köylerin yüzde 90'ı adeta boşalmıştı. Şu anda o göç veren ilimize tekrar geri geliyor, gelmeleri ile birlikte tarım ve hayvancılık yeniden canlandı, ciddi bir artış var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA