Terörsüz Şehirlerde Değişim - "Lice Uyuşturucu ve Terörle Değil, Tarımla Anılacak"

ŞÜKRÜ GÜNDÜZ - Diyarbakır'ın adı yıllarca uyuşturucu ve terörle anılan Lice ilçesi, görevlendirme yapılan belediyenin hayata geçirdiği projelerle adeta dönüm noktası yaşıyor.



DBP'li Lice Belediye Başkanı Rezan Zuğurli'nin hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevinden alınmasının ardından belediyeye yapılan görevlendirmeyle ilçe, yıllardır mahrum kaldığı hizmetlere kavuştu.



Sağlanan kaynakların sosyal, kültürel ve ekonomik yatırımlara dönüştüğü ilçenin çehresi değişiyor. Yaklaşık 10 ayda 14 milyon liralık yatırımla buluşan, gelecek yıl 24 milyon liralık yatırım öngörülen Lice, sahip olduğu tarım potansiyelinin canlanması adına geleceğe umutla bakıyor.



"Çöplerin toplanmadığı bir belediye devraldık"



Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Başak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve başladıklarında en asgari hizmetlerin dahi vatandaşa sunulmadığı bir belediye devraldıklarını söyledi.



"Çöplerin toplanmadığı, hiçbir yatırımın yapılmadığı bir belediye devraldık." diyen Başak, görevi devraldıktan sonra Lice'nin öncelikli sorunlarını tespit ederek, çalışmalara başladıklarını belirtti.



Başak, su sorunun çözümü için Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) ile görüştüklerini, bu doğrultuda yapılacak 16 kilometrelik isale hattını yenileyerek Lice'nin su sorununu çözeceklerini ayrıca kanalizasyon ve su hatlarını yenilediklerini aktardı.



İlçe merkezine giriş yolunun köyü anımsattığını dile getiren Başak, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ile görüşerek elektrik hatlarını yer altına alınmasını sağladıklarını kaydetti.



Başak, yeni düzenlemelerle ilçeye güzel bir görünüm kazandıracaklarını anlatarak, belediyenin bugüne kadar ilçe halkının hak ettiği hizmetlerin çoğunu gerçekleştiremediğini gördüklerini dile getirdi.



Çocuklara oyun parkı gençlere spor tesisi



Lice Belediyesi olarak kırsal mahallelere 38 kilometre stabilize yol yaptıklarını, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile 40 kilometre sathi kaplama asfalt çalışması gerçekleştirildiğini ifade eden Başak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Köylerimizin hiçbirinde park yoktu. 7 köye çocuk oyun parkı kurduk. İlçe merkezinde 2 parkımız vardı. 7 mahallemizde park çalışması yapıyoruz. Sene sonuna kadar parklar tamamlanacak. Hedefimiz her mahalleye çocuklarımızın eğlenebileceği park yapmak. Aynı zamanda gençlerimizin istifade edebileceği spor tesisleri yapmak için çalışıyoruz. Merkezimizde iki mahallemize halı saha yaptık. Gençlerimiz bunlardan ücretsiz olarak faydalanıyor ayrıca çocuklarımızın eğitim gördüğü okulların bakım onarımları ile çevre düzenlemelerini bitirdik. Bütün okullarımız pırıl pırıl. Periyodik olarak da temizliklerini yapıyoruz."



İlçede trafik akışını rahatlatmak amacıyla 35 araçlık otopark yapıp vatandaşın hizmetine ücretsiz sunduklarını belirten Başak, vatandaşların huzurlu bir ortamda ibadet edebilmesi için de camilerin temizlenerek eksiklerinin giderildiğini söyledi.



Başak, ilçede daha önce yapımına başlanan taziye evlerinin tamamlanması amacıyla vatandaşlara malzeme yardımında bulunduklarını, ilçe merkezindeki mezarlığın da çevre düzenlemesini yaptıklarını, parke çalışması ile de vatandaşların çamursuz bir ortamda mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirmesini sağladıklarını aktardı.



Gelecek yıl ilçe merkezinde parkesiz bir yer kalmayacağına dikkati çeken Başak, ilçede semt pazarının kapalı alanda kurulması için ihale yaptıklarını ayrıca ilçeye yeni bir otogar kazandırmak istediklerini dile getirdi.



Başak, hazırladıkları Gençlik Merkezi Projesi ile gençlerin zamanlarını güzel geçirebilmelerini amaçladıklarını ifade ederek, merkezde kütüphane, fitness ve spor alanlarının bulunacağını kaydetti.



Sosyal destekler yüz güldürüyor



Başak, Lice'nin gözbebeği olarak gördükleri Licespor'a malzeme desteğinde bulunduklarına işaret ederek, bu desteğin süreceğini vurguladı.



Bakıma muhtaç 50 vatandaşın her ay evinin temizlendiğini ve kişisel bakımlarının yapıldığını anlatan Başak, "Ziyaret ederek bu vatandaşlarımızın evlerinde bir eksiklik varsa belediye ve kaymakamlık olarak ihtiyaçlarına çare olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız sağlık hizmetlerinden rahat bir şekilde yararlanmaları için belirli saatlerde servisle hastaneye götürülüyor ayrıca 600 yeni doğan bebeğimiz için 'hoşgeldin bebek' paketlerini ulaştırıyoruz." şeklinde konuştu,



Başak, Liceli çocukların daha iyi şatlarda geleceğe hazırlanması için hükümetin ve ilgili bakanlıkların desteğiyle de çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, ilçede bu kapsamda 200 yataklı öğrenci yurdunun inşaatının tamamlandığını, geçici kabul aşamasına gelindiğini aktardı.



Liceli gençlerin ve çocukların kaliteli eğitim hizmeti almasının önemine değinen Başak, Lice'ye meslek yüksekokulu kazandırmak için çalışmalarının olduğunu, ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aile Destek Merkezi ile KPSS kursları düzenlediklerini belirtti.



- "Terör propagandası içerikli birçok dokümanla karşılaştık"



Başak, görevi devraldıklarında belediyede terör propagandası içerikli birçok dokümanla karşılaştıklarına dikkati çekerek, "Çocukları örgütün dağ kadrosuna nasıl devşirebiliriz şeklinde eğitim veriliyordu. 'Kadın Eğitim Merkezi' dedikleri yerde de kadınlarımıza böyle eğitimler veriyorlardı." ifadelerini kullandı.



Başak, şunları kaydetti:



"DBP'li belediye döneminde imkanlar terör örgütüne destek için kullanılmış. Biz çocuklarımıza sahip çıkıyor, onları uyuşturucu ve terör batağından uzak tutmaya çalışıyoruz. Liceli hemşehrilerimiz için belediyecilik hizmetini Ankara, İstanbul'da yaşayan vatandaşların aldıkları belediyecilik hizmetleriyle aynı standartlara ulaştırıncaya kadar çalışmamızı sürdüreceğiz."



"Lice tarımla anılacak"



Lice'nin terör ve uyuşturucuyla anılmasından rahatsız olduklarını, bu algıyı düzeltmek için çalışmalar yaptıklarını anlatan Başak, hükümetin desteğiyle gelecek nesillere belediyecilik hizmetini en üst seviyeye taşıyacak bir Lice bırakmak istediklerini bildirdi.



Başak, ilçede bulunan ancak çeşitli gerekçelerle kapanan yağ ve yem ile mermer fabrikasının yeniden açılması için işletmecileri ile sürekli temaslarda bulunduklarını dile getirerek, şunları söyledi:



"Lice'de işsizlik sorununu çözersek teröre çok büyük darbe vuracağımıza inanıyorum. Fabrikaların açılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu konuyla birebir ilgileniyorum. 10 ayda 14 milyon liralık yatırım yaptık. Buranın çok güzel domatesi ve üzümü var. Vatandaşlarımız bunlara yönelmek yerine örgütün baskısıyla uyuşturucuya yönelmiş. Lice inşallah uyuşturucu ve terörle değil, tarımla anılacak."