Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, terörü yenmek için tüm unsurlarıyla mücadele etmek gerektiğini belirterek, "Elhamdülillah, son 4 senedir bu uygulanıyor. Terörle tüm unsurlarıyla topyekun mücadele ediliyor." dedi.

Partisinin, Kartepe ilçesindeki restoranda düzenlediği iftar programında konuşan Destici, Türk milleti ve İslam aleminin ramazanını tebrik etti.

Türkmeneli bölgesi başta olmak üzere Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Kırım'da, Kafkaslar'da, Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de, tüm İslam coğrafyasında zulüm, kan ve gözyaşının devam ettiğini dile getiren Destici, "Onlar kurtuluşa erene kadar da hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Yoksulları, düşkünleri, ihtiyaç sahiplerini de unutmayacağız, onları da hatırlayacağız. Ramazanın tadına onlarla birlikte varacağız." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin zor süreçten geçtiğini, terör belasının ramazan dinlemediğini belirten Destici, bütün şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andı.

Destici, "Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Güvenlik güçlerimiz, hem ülkemizde hem ülke toprakları dışında ülkemizin birliği, milletimizin birliği, devletimizin varlığı için canını vererek mücadele eden askerimizin, polisimizin, güvenlik güçlerimizin Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Onları her daim muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı.

Destici, merhum genel başkanları Muhsin Yazıcıoğu'nun terörle mücadele konusunda söylediklerini kendilerinin de tekrar ettiklerini dile getirdi.

"Terörü yenmek istiyorsanız, terörle mücadelede başarılı olmak istiyorsanız iki şeyi yapacaksınız." diyen Destici, şunları kaydetti:

"Birincisi, terörle müzakere değil, mücadele edeceksiniz. Müzakere ile terörü yenemezsiniz. Neden? Çünkü bunlar ipi dışarıda olan maşalar. Kendi kararlarını kendileri vermiyor. Batı'nın, ABD'nin, İsrail'in, siyonistlerin ve emperyalistlerin uşakları. Dolayısıyla onlar 'Dur' demeden durmazlar. Onlarla yapılacak müzakerenin, onlarla yapılacak görüşmenin ya da görüşmelere izin vermenin terörle mücadeleye hiçbir faydası yoktur. Bugüne kadar da olmadığı görülmüştür. Onun için asla ve kata hiç kimse aklından yeni bir sözde çözüm ya da müzakere süreci geçirmesin.

İkincisi, terörü yenmek istiyorsanız tüm unsurlarıyla topyekun mücadele edeceksiniz. Elhamdülillah, son 4 senedir bu uygulanıyor. Terörün tüm unsurlarıyla topyekun mücadele ediliyor. Hem dağdaki teröristlerle hem şehirdekilerle hem belediyelere sızmışsa oradakilerle hem Meclis'tekilerle, hepsiyle mücadele ediliyor. Ne oldu? Hem ülke içinde başarı elde edildi hem de dışarıda başarı elde edildi. Dolayısıyla rahmetli genel başkanımızın ne kadar doğru bir tespit yaptığını da bu süreçte görmüş olduk. O yüzden tekrar yanlışa dönmenin ne devlete ne de millete bir faydası yoktur. Bunun siyasete de bir faydası yok çünkü HDP'ye oy verenler şartlanmış vaziyettedir. Bu süreç devam ettirilirse korkarım ki eldeki avuçtaki de kaybedilebilir."

"Siyaseti 3-5 belediye fazla kazanmak için yapmıyoruz"

Destici, her yerde aday çıkarmaları halinde bugün aldıkları oyun en az iki katını alabileceklerini söyledi.

"Eğer her yerde aday koysaydık, devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, beka meselesini öncelemeyip sadece partimizin çıkarlarını gözetseydik bunu yapabilirdik ama biz bunu yapmadık." diyen Destici, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bakın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da siyasi bölücülerin kazanma ihtimali olan ya da geçmişte kazandığı hiçbir yerde aday çıkarmadık çünkü biz siyaseti 3-5 oy fazla almak ya da 3-5 belediye fazla kazanmak için yapmıyoruz. Biz siyaseti Allah'ın rızasını kazanmak, devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini sonsuza kadar sürdürmek için yapıyoruz."

Aynı şeyin Türkiye'nin diğer kesimleri için de geçerli olduğunu kaydeden Destici, "Bu bölgelerde de yine siyasi bölücüler aynı Meclis'e sızdıkları gibi belediye meclislerine de sızmasınlar, belediyelere de sızmasınlar diye onların kafasını uzattığı hiçbir noktada biz aday çıkarmadık çünkü ülkemizi ve milletimizi önceleyerek siyaset yapıyoruz. Bundan sonra da siyasetimizi bu anlayışla devam ettireceğiz ama bütün buna rağmen büyükşehir, ilçe ve belde olarak bin 400 civarında seçim bölgesi var. Bunların sadece dörtte birinde aday göstermemize rağmen yüzde 2 oy aldık, 900 bin civarında oy aldık. Teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA