Terörle mücadelenin "özel kahramanları" yeni yıla elleri tetikte girdi
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Terörle mücadelenin "özel kahramanları" yeni yıla elleri tetikte girdi

01.01.2021 00:03 | Son Güncelleme: 01.01.2021 00:28

Hakkari'de terörle mücadeleyi başarıyla sürdüren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı özel harekat polisleri, yeni yılı görev yaptıkları bölgelerde elleri tetikte karşıladı.

Hakkari'de terörle mücadeleyi başarıyla sürdüren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı özel harekat polisleri, yeni yılı görev yaptıkları bölgelerde elleri tetikte karşıladı.

Hakkari merkezi ve ilçelerinde yürüttükleri başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan özel harekat polisleri, bir an olsun görev başından ayrılmıyor.

Kent merkezindeki hakim tepelere konuşlu noktalarda ve Çukurca ilçesindeki Kiyeris Tepe Üs Bölgesi'nde görevli özel harekat polisleri, fedakarca vatan savunması yapıyor.

Dondurucu soğukta sorumlu oldukları bölgelerde görev yapan ve 7 gün 24 saat nöbet tutan özel harekat polisleri, 2021'e elleri tetikte girdi.

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan polis memurları, yeni yılın herkese huzur, sağlık ve sevinç getirmesi temennisinde bulunarak, ailelerinin ve vatandaşların yeni yılını kutladı.

Terörle mücadelenin 'özel kahramanları' yeni yıla elleri tetikte girdi
Terörle mücadelenin 'özel kahramanları' yeni yıla elleri tetikte girdi
Terörle mücadelenin 'özel kahramanları' yeni yıla elleri tetikte girdi
Terörle mücadelenin 'özel kahramanları' yeni yıla elleri tetikte girdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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