Terörle mücadelenin "özel kahramanları" AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Hakkari'de terörle mücadeleyi başarıyla sürdüren Özel Harekat Polisleri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hakkari-Yüksekova-Çukurca yolundaki "Kale-4" güvenlik noktasında nöbet tutan özel harekat polisleri, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" fotoğrafına oy veren polisler, yaşam kategorisinde Mesut Varol'un "Hakkari zirvelerindeki tilki", spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğraflarını tercih etti.

Yarışmadaki fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu ifade eden özel harekat polisleri, emeklerinden dolayı AA muhabirlerini tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı