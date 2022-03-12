Terörle mücadelenin kahraman korucuları afetlerde de hayat kurtaracak

VAN (AA) - Van'da terörle mücadelede güvenlik güçlerinin en büyük yardımcısı konumundaki güvenlik korucuları, aldıkları eğitim sayesinde afetlerde de etkin görev yapacak.

Geçmişte deprem, sel ve yüksek rakımlı dağlardan düşen çığ gibi olayların acılara neden olduğu Van'da afetlerle mücadele edecek ekiplerin oluşturulması için çalışmalar devam ediyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce başlatılan çalışma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde, il ve ilçede bölgeyi iyi bildikleri için jandarma timleriyle operasyonlara katılarak terörle mücadeleye etkin destek veren güvenlik korucuları, arama kurtarma ekibine dahil edildi.

Çatak, Başkale, Bahçesaray ve Muradiye ilçelerinde görev yapan koruculardan oluşan 40 kişilik ekibe, uzmanlarca 4 hafta süren Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN), kentsel arama kurtarma, enkaza giriş, yüksek ve derinden kurtarma, alan güvenliği, beton kütle kaldırma ve ilk yardım eğitimleri verildi.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan korucular, gelecek günlerde yapılacak tatbikatın ardından görev bölgelerinde olası bir afette arama kurtarmada aktif yer alacak.

"Afetlere her zaman hazırlıklı olmamız gerekiyor"

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali İhsan Körpeş, AA muhabirine, bölgenin her yıl afetlerle gündeme geldiğini, bu nedenle afetlerle mücadelede çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

Güvenlik korucularına yönelik hazırladıkları projenin ilk ayağında geçen sene "çığ timi", bu yıl da "arama kurtarma timi" oluşturduklarını anlatan Körpeş, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu tarafından 2021, eğitim yılı ilan edilmişti. 2022 ise tatbikat yılı ilan edildi. 2021'de aldığımız eğitimleri hem ekipler hem de vatandaşlar olarak düzenleyeceğimiz tatbikatlarla sahaya dökeceğiz. Bu kapsamda, terörle mücadelede ciddi katkıları olan güvenlik korucuları, olası bir afette vatandaşlarımızın kurtarılmasına yönelik çalışmalar da yapacak. 40 kişiden oluşan korucu arama kurtarma (KORAK) timi oluşturduk." dedi.

AFAD Eğitim Dairesi koordinesinde, ekibe birçok alanda eğitim verildiğini belirten Körpeş, şunları kaydetti:

"Bu proje 13 ilde uygulanacak. İlk olarak Van'da başlatıldı. Kentsel arama kurtarma eğitimlerinde, afette yıkılmış bir binada kazazede vatandaşlarımızın ne şekilde kurtarılacağıyla ilgili güvenlik kurucularımız eğitim aldı. Afetlere her zaman hazırlıklı olmamız gerekiyor. Van özelinde 40 kişiden oluşan ekip oluşturuldu. Güvenlik korucularımızın bölgeyi iyi tanımaları, bölge coğrafyası ve kültürüne alışık olmalarının arama kurtarmalarda daha iyi verim sağlayacağını düşünüyorum."

"Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz"

KORAK Ekip Amiri Erdal Çetin de koruculardan oluşan ekibin afetlerde önemli görevler üstleneceğini belirterek, "Bir canlıya, kazazedeye elin uzatılması çok güzel bir yardımdır. Vatanımıza, milletimize yardımda bulunacağımız için çok mutluyuz. Güvenlik korucuları olarak olası bir afete hazırlanıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Güvenlik korucusu Güven Aydemir ise "Van'da 2011 yılındaki depremde çıkarılan Azra bebeğin kurtarılmasında çok duygulanmıştım. O an o bebeği çıkaran ekiplerin yaşadığı duyguyu, Allah göstermesin ama olası bir afette ben de yaşamak isterim. Yani bir can kurtarmanın ne kadar önem arz ettiğini biliyorum." ifadelerini kullandı.