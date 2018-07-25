Terörle mücadelede yeni düzenlemeler getiren Bazı kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler yasası TBMM'de kabul edildi

ANKARA - Terörle mücadelede yeni düzenlemeler getiren Bazı kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler yasası TBMM'de kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda Terörle mücadelede yeni düzenlemeler getiren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler yasası kabul edildi.

Yasanın dün madde görüşmeleri tamamlanmıştı. Bugün de oylaması yapıldı. Oylamaya 380 milletvekili katıldı. Oylama sonucunda 284 kabul, 9 ret ve bir çekimser oy kullanıldı.