Terörle Mücadelede Yeni Düzenlemeler Getiren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik...
IHAAW003112-SIY/25-07-2018 - Terörle mücadelede yeni düzenlemeler getiren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin maddeleri TBMM’de kabul edildi.
Terörle mücadelede yeni düzenlemeler getiren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri TBMM'de kabul edildi. 25.07.2018 00: 31: 12 TSI
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