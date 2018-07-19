Terörle Mücadelede Yeni Düzenleme Komisyonda

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, terörle mücadelenin yeni dönemde de hukukun sınırları içerisinde devam edeceğini, hükümet olarak terörle mücadelede yeni düzenleme içeren kanun teklifini olumlu bulduklarını belirtti.

AK Parti Grup başkanvekilleri Bülent Turan, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Cahit Özkan'ın imzasını taşıyan, terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda görüşülüyor.

Görüşmeler sırasında söz alan Adalet Bakanı Gül, bu yeni dönemde artık hükümet tasarısı olmayacağını, milletvekillerinin vereceği kanun tekliflerinin görüşüleceğini söyledi.

Gül, bugün bu sistemin ilk adımını attıklarını, yeni dönemde bütçe dışında tasarı olmayacağını, milletvekillerinin doğrudan hazırladıkları tekliflerin görüşüleceğini ifade etti.

Bakan Gül, 21 Temmuz 2016'dan beri 2 yıldır uygulanan OHAL döneminden geçilen olağan dönemde ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler hakkında verilen teklifin hayırlı olmasını diledi.

İki yıl önce tarihin en büyük ihanetlerinden birisinin, darbe girişiminin de ötesinde FETÖ'nün işgal girişiminin yaşandığını vurgulayan Gül, "İhanet girişimine karşı milletimizin cansiperane mücadelesiyle işgal girişimi 15 Temmuz gecesi büyük bir demokrasi kahramanlığıyla sona erdirildi. Şehit olan 251 vatandaşımızı, gazi olan 2 bin 194 vatandaşımızı hayırla, rahmetle, minnetle yad ediyorum." diye konuştu.

"İstisnai ancak meşru bir yönetim biçimidir"

Adalet Bakanı Gül, Meclisin ikinci kez gazi unvanı aldığı 15 Temmuz'un ardından, Anayasa'nın 120. maddesi uyarınca 21 Temmuz'dan itibaren OHAL ilan edilmesine karar verildiğini anımsatarak şöyle devam etti:

"OHAL rejimi, istisnai ancak meşru bir yönetim biçimidir, anayasal bir müessesedir. Usulü, şartları, şekli ve sınırları Anayasa'da açıkça düzenlenmiştir. Tüm bu düzenlemelere uygun bir şekilde, 2 yıl hem Meclisimiz hem hükümetimiz tarafından Anayasa'ya uygun şekilde bu süreç yönetilmiştir. Anayasa'daki bu imkan, devletin varlığına yönelen tehlikelerin bertaraf edilmesi ve alınması gereken zorunlu tedbirlerin alınmasına matuf olarak düzenlenmiştir. Bu zorunluluk ortaya çıktığında MGK'nin de tavsiye kararı dikkate alınarak Bakanlar Kurulunca OHAL ilan edildi. Bugüne kadar OHAL 7 kez uzatıldı. OHAL uygulamasının sosyal ve ekonomik düzen üzerindeki sınırlayıcı etkileri asgari seviyede tutulmuş, vatandaşlarımızın da günlük hayatını olumsuz olarak etkilememesi için büyük bir hassasiyet gösterilmiştir. Bu süreçte 32 ayrı KHK yayınlandı. Bu KHK'lerde Meclisin onayına derhal sunulmuş ve Meclisimiz tarafından da kanunlaştırılmıştır."

Bakan Gül, OHAL kararnameleri ile etkilenen tüzel ve gerçek kişilerin itiraz ve başvuru yolu olarak müracaat etmesi adına, OHAL İşlemleri Komisyonu kurulduğunu söyledi.

"Ne özgürlükler güvenliğe ne de güvenlik özgürlüğe..."

"AK Parti'nin OHAL ilanı keyfekeder tercih değildi, bu bir zaruretti. Devleti saran kanserli hücreleri temizlemek için düşünülmüş bir çare idi." diyen Gül, bu süreçte ne özgürlüklerin güvenliğe ne de güvenliğin özgürlüğe asla feda edilmediğini aktardı.

Adalet Bakanı Gül, OHAL döneminde başta FETÖ olmak üzere bütün terör örgütleriyle etkin ve hızlı mücadelenin sürdürüldüğünü anlatarak "Son 40 yıldır devletin sinir uçlarına kadar nüfuz eden bir casusluk organizasyonu ve terör örgütünü bünyemizden temizlemek başka türlü mümkün olamazdı." değerlendirmesini yaptı.

OHAL'in kaldırılmasından sonraki yeni dönemde, ekonominin de moral bulacağını, yerli ve yabancı yatırımcıların ülkeye güveninin artacağını vurgulayan Abdulhamit Gül, yeni dönemin reform ve atılım dönemin olacağına dikkati çekti.

"Terörle mücadelenin bittiği anlamına gelmez"

Adalet Bakanı Gül, OHAL'in sonlandırılmasının terörle mücadelenin bittiği anlamına gelmeyeceğini vurguladı.

Türkiye'ye diz çöktürmek isteyen terör örgütleriyle mücadelenin kararlı bir şekilde süreceğini ifade eden Gül, şunları söyledi:

"Bu teklifin de olağan döneme geçiş sürecinde, bu amacı sağlamak için hazırlandığı anlaşılmaktadır. Benzer bir tecrübeyi yaşayan Fransa da olağanüstü dönemden olağan döneme geçişte, terörle mücadele mevzuatını gözden geçirmiş, ihtiyaç duyduğu mekanizmaları olağan döneme yansıtmıştır. Ülkemiz çok daha özel ve çetin tecrübenin içinden geçmektedir. Terörle mücadelemizin olağan dönemde de aksamadan kararlı bir şekilde sürdürülmesi için benzer bir atımın atılmasına ihtiyaç duyulduğu ortadadır. Teklifle geçiş döneminde ihtiyaç duyulacak bazı mekanizmalar geçici olarak ihdas edilmektedir. Mevzuatta olan bazı yetkiler somutlaştırılarak yeniden düzenlenmektedir. İtirazları OHAL Komisyonu tarafından kabul edilen kişilerin göreve geri dönüşleri ve mali haklarının düzenlenmesi, AİHM önünde dostane çözümle sonuçlanan dosyalarla ilgili iadei muhakeme hakkının verilmesi gibi hak ve özgürlükleri güçlendiren konu başlıkları da yer almaktadır."

Bakan Gül, terörün kanlı ve kirli yöntemleriyle devletin istiklalini kıskaca almaya, milletin istikbalini biçimlendirmeye yeltenenlerin geçmişte başarıya ulaşamadığını, gelecekte de asla başarıya ulaşamayacağını dile getirdi.

Terörle mücadelenin yeni dönemde de hukukun sınırları içerisinde devam edeceğini kaydeden Gül, "Teklifte öngörülen düzenlemeleri hükümet olarak olumlu bulduğumuzu beyan ediyoruz." dedi.