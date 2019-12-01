Terörle Mücadelede Şehitlik Kavramının Önemi Çalıştayı sonuç bildirgesi açıklandı

01.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 01.12.2019 14:24

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca (TÜGŞAV) Batman'da düzenlenen Terörle Mücadelede Şehitlik Kavramının Önemi Güneydoğu Anadolu Bölgesi Çalıştayı sonuç bildirgesi açıklandı.



TÜGŞAV Batman İl Başkanlığı ev sahipliğinde Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak il başkanlarının da katılımıyla düzenlenen çalıştayın sonuç bildirgesinde, terörle mücadelede psikolojik harekatın da çok önemli olduğu vurgulandı.

"Şehitlik" kavramı ve "şehadet ülküsü" etrafında toplumun yeniden bir araya getirilmesi gerektiği belirtilen bildirgede, "Terörle mücadelede en etkin psikolojik mücadele yöntemi, teröre en sevdiklerini kurban veren şehit yakınlarını toplumda daha görünür kılmaktır. Şehit çocuğunun gözlerindeki hüznü gören çocuk, terör örgütüne sempati duymayacaktır. 'Babamı şehit edenlere, onları sevenlere ve destek verenlere hakkımı helal etmiyorum.' diyen şehit çocuğunun sesini duyan herkeste farkındalık gelişecektir." ifadelerine yer verildi.

Bildirgede, "millet kıraathanesi" tarzında hizmet verecek, içinde kütüphanenin bulunduğu, 23 Nisan'da çocukların, 19 Mayıs'ta gençlerin, Anneler Günü'nde annelerin, Babalar Günü'nde babaların, diğer özel günlerde bunun anlam ve önemine uygun insanların ağırlanacağı eğitim ve yaşam tesislerine ihtiyaç olduğu kaydedildi.

Dernekler tek çatı altında toplanmalı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan şehit aileleri ve gazi derneklerinin tek çatı altında toplanması istenen bildirgede, "Vakfımız öncülüğünde, merkezi Batman'da bulunan Güneydoğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu kurulmalıdır." görüşü paylaşıldı.

Bildirgede, şehit yakınları ve gazilerin, şehadetin gerçekleştiği yerdeki vatandaşlarla bir araya getirilmesi, konferans ve paneller düzenlenmesi önerildi.

Cadde ve sokaklara şehitlerin ismi verilmeli

Şehitlik kavramının toplumda daha görünür kılınması gerektiği belirtilen bildirgede, "Mahalle, cadde, sokak ve apartmanlara şehit isimlerinin verilmesi, şehrin işlek yerlerinde şehitlerimiz için mevlit okutulması gibi faaliyetler, şehitlik kavramına ilişkin farkındalık meydana getirerek, birçok insanın bakış açısının değişmesine vesile olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Okullarda şehitlik ile gaziliğin öneminin anlatıldığı milli birlik ve beraberlik konferansları verilmesinin, bunlara şehit yakınları ve gazilerin davet edilerek çocuklara terörün gerçek yüzünün anlatılmasının önemine işaret edilen bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Okullarda bulunan kütüphanelere şehit isimlerinin verilmesi, 'Şehidini sen anlat.' sloganıyla şiir, öykü, kompozisyon yarışmalarının düzenlenmesi çocukların bakış açılarının değişmesine ve bayrağını daha çok seven bir neslin yetişmesine katkı sağlayacaktır. Köy okulları ziyaret edilerek, çocuklara 'Şehitlerimizin hediyesidir.' diyerek hediyeler götürülmeli, bu ziyaretlere askerler de eşlik etmelidir. Şehitlik kavramını özellikle çocuklara ve gençlere daha iyi aşılayabilmek için okullarda şehitlik konulu ders ihdas edilmeli ve zaman zaman cuma namazı hutbelerinde 'şehitlik' konulu hutbeler okutulmalıdır."

Kaynak: AA