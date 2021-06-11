Terörle Mücadelede Bilgi Değişimi ve Ceza Adaleti Uygulamaları Projesi (Ct-Inflow) "Göç Akışına Terörist Sızması" Konulu Çalıştay İçin Ön Hazırlık...

11 Haziran 2021 Cuma günü Akademimiz ile Avrupa Birliği Kolluk Kuvvetleri Eğitim Ajansı (CEPOL) arasında yürütülen "Terörle Mücadelede Bilgi Değişimi ve Ceza Adaleti Uygulamaları Projesi (CT-INFLOW)" kapsamında Başkanlığımız Anıttepe Yerleşkesi Brifing Salonunda bir video...