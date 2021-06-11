Terörle Mücadelede Bilgi Değişimi ve Ceza Adaleti Uygulamaları Projesi (Ct-Inflow) "Göç Akışına Terörist Sızması" Konulu Çalıştay İçin Ön Hazırlık...
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Terörle Mücadelede Bilgi Değişimi ve Ceza Adaleti Uygulamaları Projesi (Ct-Inflow) "Göç Akışına Terörist Sızması" Konulu Çalıştay İçin Ön Hazırlık...

Terörle Mücadelede Bilgi Değişimi ve Ceza Adaleti Uygulamaları Projesi (Ct-Inflow) 'Göç Akışına Terörist Sızması' Konulu Çalıştay İçin Ön Hazırlık...
Habermetre - Haberler | Toplum

11 Haziran 2021 Cuma günü Akademimiz ile Avrupa Birliği Kolluk Kuvvetleri Eğitim Ajansı (CEPOL) arasında yürütülen "Terörle Mücadelede Bilgi Değişimi ve Ceza Adaleti Uygulamaları Projesi (CT-INFLOW)" kapsamında Başkanlığımız Anıttepe Yerleşkesi Brifing Salonunda bir video...

11 Haziran 2021 Cuma günü Akademimiz ile Avrupa Birliği Kolluk Kuvvetleri Eğitim Ajansı (CEPOL) arasında yürütülen "Terörle Mücadelede Bilgi Değişimi ve Ceza Adaleti Uygulamaları Projesi (CT-INFLOW)" kapsamında Başkanlığımız Anıttepe Yerleşkesi Brifing Salonunda bir video konferans gerçekleştirilmiştir.

Polis Akademisi Başkan Yardımcımız 1. Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Ufuk AYHAN başkanlığında Akademimiz temsilcileri ve CEPOL yetkililerinin katılımlarıyla düzenlenen söz konusu toplantıda "Göç Akışına Terörist Sızması" konusu ele alınmıştır.

Kaynak: Habermetre

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Terörle Mücadelede Bilgi Değişimi ve Ceza Adaleti Uygulamaları Projesi (Ct-Inflow) "Göç Akışına Terörist Sızması" Konulu Çalıştay İçin Ön Hazırlık... - Haberler
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