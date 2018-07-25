Terörle Mücadele Yasa Teklifi Meclis'te Kabul Edildi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen ve 25 maddeden oluşan terörle mücadele yasa teklifi kabul edildi.

Olağanüstü Hal'in (OHAL) sona ermesinin ardından terörle mücadelede zafiyet yaşanmaması için hazırlanan 25 maddelik yasa teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucu kabul edildi. Teklife göre; valiler, kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde, 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı sınırlayabilecek.

Valiler belirli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilecek veya kısıtlayabilecek.

Düzenlemeye göre; OHAL süresince Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılan ihraçlar, 3 yıl daha sürebilecekken hakkında işlem yapılacak personele verilecek savuma süresi 7 günden az olmayacak.

İhraç edildikten sonra yargı kararıyla göreve iade kararı verilen asker ve polis, bakan onayı ile eski kadro ve rütbesine alınmayabilecek. Bu durumdaki binbaşı ve üstü rütbedeki askerler ile emniyet müdürleri araştırmacı kadrosuna atanacak. Önerge ile bu maddenin kapsamı genişletilerek Dışişleri Bakanlığı diplomatik kariyer memurları da bu sürece dahil edildi.

Gözaltı sürelerini de belirleyen düzenlemede, OHAL döneminde 7 gün olan gözaltı süresi 48 saati geçmeyecekken bu süre toplu olarak işlenen suçlarda 4 gün olarak belirlendi. - Ankara