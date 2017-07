Terörle Mücadele Operasyonları

ANKARA(AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Suriye'deki PKK/PYD barınma alanlarından kaçan bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dün meydana gelen "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgi verildi.



Buna göre, Siirt'in Pervari ilçesinde yürütülen operasyonda, tespit edilen 3 mağara içerisinde 2 ton 5 kilogram amonyum nitrat, 3 el yapımı patlayıcı, 50 litre mazot, 30 pil ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi.



Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonda, arazi aramasında bir RPG-7 roketatar bulundu.



Mardin'in Nusaybin ilçesindeki operasyonda ele geçirilen 15 bin 200 kök Hint keneviri imha edildi. Bölücü terör örgütü iş birlikçisi 2 kişi gözaltına alındı.



Nusaybin'de, Suriye'deki PKK/PYD barınma alanlarından kaçan bir bölücü terör örgütü mensubu hudut birliklerine teslim oldu.



Güvenlik güçlerince Mardin'in Dargeçit, Bitlis'in Tatvan ve Muş'ta yürütülen arazi aramalarında birer el yapımı patlayıcı tespit edildi.



Şırnak'ın Silopi ilçesindeki arazi aramasında toprağa gömülü beşer el bombası ve kapsül ele geçirildi.