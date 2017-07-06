Terörle Mücadele Operasyonları

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Siirt, Hakkari ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda, bölücü terör örgütüne ait 2 el yapımı patlayıcı, 1 RPG-7 roketatar, 4 kalaşnikof piyade tüfeği ve 904 fişeği, 7 el bombası ile 9 RPG-7 roketatar mühimmatı ele geçirildi.



Genelkurmay Başkanlığı tarafından dünkü yurt içi olaylara ilişkin bilgilendirme yapıldı.



Buna göre, Siirt'in Pervari ilçesinde güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda, 3 sığınak içerisinde, 1 RPG-7 roketatar, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, 9 RPG-7 roketatar mühimmatı, 7 el bombası, 494 biksi makineli tüfek fişeği, 904 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 9 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 13 kilogram amonyum nitrat, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif malzeme, 31 büyük tüp, 710 kilogram gıda maddesi ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.



Hakkari'nin Şemdinli ilçesi ve Tunceli Merkez'de icra edilen arazi aramalarında da birer el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcılar, uzman ekiplerce kontrollü şekilde imha edildi.