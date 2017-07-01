Terörle Mücadele Operasyonları

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda bir mağarada yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İkiyaka bo¨lgesinde 25 Mart'ta başlatılan "S¸ehit Tnk.Yb. I·hsan Ejdar" operasyonu devam ediyor.



Dagˆ ve Komando Tugay Komutanlığı unsurlarınca icra edilen faaliyetler kapsamında Binbirkapısı mevkisinde bir mağara tespit edildi.



Magˆaradaki aramalarda, 3 biksi makineli tüfek ve buna ait 800 fişek, bir doc¸ka uçaksavar, 2 RPG-7 roketatar, 5 el bombası, 17 anti tank roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, bir anti personel roketatar mühimmatı, 83 boş el bombası, 400 AK-47 fişeği, 3 sarım kablo, bir hilti ucu ile yaklaşık 300 fünye ele geçirildi.