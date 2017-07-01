Terörle Mücadele Operasyonları
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda bir mağarada yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda bir mağarada yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İkiyaka bo¨lgesinde 25 Mart'ta başlatılan "S¸ehit Tnk.Yb. I·hsan Ejdar" operasyonu devam ediyor.
Dagˆ ve Komando Tugay Komutanlığı unsurlarınca icra edilen faaliyetler kapsamında Binbirkapısı mevkisinde bir mağara tespit edildi.
Magˆaradaki aramalarda, 3 biksi makineli tüfek ve buna ait 800 fişek, bir doc¸ka uçaksavar, 2 RPG-7 roketatar, 5 el bombası, 17 anti tank roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, bir anti personel roketatar mühimmatı, 83 boş el bombası, 400 AK-47 fişeği, 3 sarım kablo, bir hilti ucu ile yaklaşık 300 fünye ele geçirildi.