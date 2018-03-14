Terörle Mücadele Operasyonları

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda bir adet RPG-7 roketatar, iki adet kalaşnikof piyade tüfeği, 250 adet muhtelif çapta fişek, bir adet el telsizi ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda ise bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda bir adet el yapımı patlayıcı, üç adet tuzaklanmış havan mühimmatı ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi bulundu. Kırsal alanda yapılan aramalarda ise güvenlik güçleri tarafından üç adet el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde 300 adet pil, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış üç adet tüp, bir adet projektör ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.