Terörle Mücadele Operasyonları

Mardin'in Savur ilçesindeki arazi aramasında 6 tüfek ile çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü "yurt içi olaylar" ve "günlük faaliyetler"e ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Mardin'in Savur ilçesindeki arazi aramasında bir M-16, bir biksi, bir kalaşnikof, 3 av tüfeği, 6 RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 el bombası, muhtelif çapta bin 264 fişek ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir el yapımı patlayıcı imha edildi.

Yasa dışı geçiş teşebbüsleri

Kara Kuvvetleri Komutanlığının hudut birliklerince gün içinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 891 kişi yakalandı.

Irak sınırında 160 paket sigara, İran sınırında da 700 litre akaryakıt ile 12 bin 20 paket sigara ele geçirildi.

Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 41 kişi ile Türkiye'den Yunanistan'a kaçak geçmek isteyen 60 kişi gözaltına alındı.