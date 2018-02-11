Terörle Mücadele Operasyonları
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Terörle Mücadele Operasyonları

Mardin'in Dargeçit ilçesinde teröristlere ait iki el bombası ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Terörle Mücadele Operasyonları

Mardin'in Dargeçit ilçesinde teröristlere ait iki el bombası ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Mardin'in Dargeçit ilçesinde icra edilen arazi aramasında iki adet el bombası, bir adet gece görüş gözlüğü ve çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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