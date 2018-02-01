Terörle Mücadele Operasyonları

Mardin'in Dargeçit ilçesinde yedi kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde icra edilen arazi aramasında bir RPG-7 roketatarı, mühimmatıyla ele geçirildi.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde icra edilen arazi aramasında ise yedi kilogram patlayıcı madde, 340 adet fişek, bir adet el telsizi, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi bulundu.

Bitlis'in Hizan ilçesindeki arazi aramasında ise bir adet el yapımı patlayıcı, bir adet el bombası, 35 adet fişek, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.