Komandolardan müşterek terörle mücadele eğitim ve tatbikatı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 13- 17 Eylül 2021 tarihlerinde Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında 'Terörizmle Mücadele Müşterek Eğitimi ve Tatbikatı' gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, 13- 17 Eylül 2021 tarihleri arasında Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından gelen bir Jandarma Komando timinin katılımı ile 'Terörizmle Mücadele Müşterek Eğitimi ve Tatbikatı' gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

Haber : ANKARA,