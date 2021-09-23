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Komandolardan müşterek terörle mücadele eğitim ve tatbikatı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Komandolardan müşterek terörle mücadele eğitim ve tatbikatı

Komandolardan müşterek terörle mücadele eğitim ve tatbikatıMİLLİ Savunma Bakanlığı, 13- 17 Eylül 2021 tarihlerinde Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında 'Terörizmle Mücadele Müşterek Eğitimi ve Tatbikatı' gerçekleştirildiğini duyurdu.

Komandolardan müşterek terörle mücadele eğitim ve tatbikatı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 13- 17 Eylül 2021 tarihlerinde Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında 'Terörizmle Mücadele Müşterek Eğitimi ve Tatbikatı' gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, 13- 17 Eylül 2021 tarihleri arasında Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından gelen bir Jandarma Komando timinin katılımı ile 'Terörizmle Mücadele Müşterek Eğitimi ve Tatbikatı' gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

Haber :  ANKARA,


Komandolardan müşterek terörle mücadele eğitim ve tatbikatı

Komandolardan müşterek terörle mücadele eğitim ve tatbikatı

Komandolardan müşterek terörle mücadele eğitim ve tatbikatı

Komandolardan müşterek terörle mücadele eğitim ve tatbikatı

Komandolardan müşterek terörle mücadele eğitim ve tatbikatı

Komandolardan müşterek terörle mücadele eğitim ve tatbikatı

Komandolardan müşterek terörle mücadele eğitim ve tatbikatı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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