Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda terörle mücadeleye ilişkin bilgiler verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda terörle mücadeleye ilişkin bilgiler verdi. 15 Temmuz hain darbe girişiminden bugüne kadar terörle mücadele alanında yürütülen çalışma rakamlarını açıkladı. Buna göre, farklı kategorilerde aranan 462 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. 2017'de 1997, 2018'de 1636, 2019'da 1628, 2020'de 1171 ve 2021'de 284 olmak üzere toplam 6 bin 716 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

2017'den bu yana 492 kişi terör örgütüne katılırken, 861 terörist ikna yoluyla teslim oldu.

2021 yılında ise 40 terör eylemi engellendi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı