Terörle mücadele kahramanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Terörle mücadele kahramanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurulan Amanos Dağları'nda görevli özel harekat polisleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

06.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:02
Terörle mücadele kahramanları AA'nın

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurulan Amanos Dağları'nda görevli özel harekat polisleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Amanoslar'daki hakim iki tepeye konuşlandırılan keşif ve gözetleme kulelerinde, teröristlere göz açtırmayan polisler, fotoğraflara ilişkin AA muhabirinden bilgi aldı.

Özel harekat polislerinden Mustafa Ekici, kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" ve kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Muhammed Kalemkaş, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve spor kategorisinde Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" başlıklı fotoğrafları seçti.

Veysel Görgülü de tercihini, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Erdal Türkoğlu'nun "Yapraklar arasında", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Mehmet Selim Şanlı ise haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" ve spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğrafına oy verdi.

Kaynak: AA
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